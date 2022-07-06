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上海K歌房爆疫 12區封控「3天2檢」民眾囤貨怕再封城

中國新聞組／北京6日電
由於出現眾多病例且足跡廣泛，上海10多個行政區5日陸續發布通知，採取封控措施並進行大規模核酸篩檢。圖為上海一處社區5日傍晚進行核酸檢測的情形。(中央社)
由於出現眾多病例且足跡廣泛，上海10多個行政區5日陸續發布通知，採取封控措施並進行大規模核酸篩檢。圖為上海一處社區5日傍晚進行核酸檢測的情形。(中央社)

上海市全面封控兩個月後宣布「防疫勝利」，但斷斷續續仍出現病例。上海市政府5日傍晚突宣布即日起至7日，對12個區域展開「3天2檢」全員核酸篩查，期間採封控管理，當天下午時就陸續有社區傳出實施只進不出的措施。部分民眾害怕再封城，已開始囤菜。據了解，這次封控與多家K歌房傳出群聚疫情有關。

衛健委通告，5日上海新增9例本土病例，15例無症狀感染者。

本次封控的區域包括黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及浦東新區、嘉定區、奉賢區。根據長寧、徐匯等區發布的告居民書，在5日、6日集中開展「3天2檢」措施，即兩次全區全員核酸篩查，集中時間安排在晚間6時到10時。篩查期間，相關區域人員須持48小時內核酸陰性證明或24小時內核酸採樣證明出社區。

7月5日，人們在中國上海中山醫院核酸篩查中心排隊做核酸檢測。( Getty Im...
7月5日，人們在中國上海中山醫院核酸篩查中心排隊做核酸檢測。( Getty Images)

對於本次大規模封控的原因，官方公告僅稱3日、4日間，上海連續出現多例本土病例，足跡均與普陀區蘭溪路148號有關，且這個場所人員流動頻繁，活動軌跡涉及上海市多個區，因此這個場所已被列為高風險區。根據微博上流傳的消息，這處高風險常所是K歌房，而陽性病例與密切接觸者的足跡至少遍及5個行政區（普陀、長寧、靜安、虹口和楊浦）與6間K歌房。

中央社報導，上海人好不容易從「解封」一個月，如今再次面臨封控，不少上海人苦中作樂，稱這是上海疫情三部曲的第三部「我為歌狂」。前兩部分別為「華亭往事」（指華亭賓館，3月間上海爆發大規模疫情，隨後進入封城。華亭賓館被視為是疫情爆發點。）與「紅玫瑰」（指紅玫瑰美容院，上海解封後首個爆出群聚疫情的地點，密切接觸者近500人）。

此外，也有網友評論稱「這幫人是職業歌手嗎？也太能唱了，唱遍上海灘」。

疫情 封城 防疫

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