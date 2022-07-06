中國人均壽命 提高到77.93歲

國家衛健委5日表示，中國國內人口人均預期壽命提高到77.93歲，主要健康指標居於中高收入國家前列，提前實現了「健康中國2030」在2022年的階段性目標。

央視新聞報導，健康中國行動推進委員會辦公室副主任、國家衛生健康委規畫司司長毛群安，5日在新聞發布會上宣布健康中國行動實施以來進展與成效，在以下五個方面有明確效果。

一是健康促進政策體系基本建立。國務院 成立健康中國行動推進委員會，建立健全會議調度、工作督辦、監測考核、地方試點、典型案例培育推廣等機制，實現省、市、縣聯動推進。

二是健康風險因素得到有效控制。建立國家健康科普專家庫和資源庫、全媒體健康科普知識發布和傳播機制，全方位控制影響健康的風險因素。居民健康素養水平提升到25.4%，經常參加體育鍛鍊人數比例達37.2%。

三是全生命周期健康維護能力明顯提升。圍繞重點人群，健全完善健康保障體系。兒童眼保健和視力檢查服務覆蓋率達到91.7%，兒童青少年總體近視率年均下降幅度基本接近預期目標，全國報告新發職業病病例持續下降。

四是重大疾病得到有效遏制。針對心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統疾病、糖尿病 等重大慢性病，以及各類重點傳染病、地方病，有效遏制發病率上升趨勢，重大慢性病過早死亡率低於全球平均水平。

五是全民參與的氛圍日益濃厚。通過線上線下多種方式、新媒體傳統媒體多種渠道，廣泛深入普及健康知識。