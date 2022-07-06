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中國中央財政吃緊只撥5億 10餘省救災省著花

香港特派員李春
夏季洪災頻發，財政部和應急管理部撥資金救災、穩定社會，卻讓地方政府發現「中央真的沒錢了」。(路透資料照片)
夏季洪災頻發，財政部和應急管理部撥資金救災、穩定社會，卻讓地方政府發現「中央真的沒錢了」。(路透資料照片)

每年夏季，自然災害頻發，一遇災害，中國財政部和應急管理部就會向災區預撥救災資金。6月10日，兩部撥出3.4億元（人民幣，下同，約5060萬美元）中央救災資金，對象是湖南、廣西等12個南方省區，另撥2000萬元給遼寧省，用於解決城鄉居民用水困難。29日，兩部再向四川、貴州、湖南3省撥付1億5000萬元，用於支援抗洪救災。

看到財政部這筆撥款，地方感動之餘，心也都涼了。十幾個省才撥這點錢，看來財政部是真的沒錢了。

5月25日，李克強召集10萬人「穩住經濟大盤電視電話會議」，明言經濟狀況惡劣。要穩住大盤，但財政收入已受嚴重影響，4月中國財政收入下降5.9%，尤其地方財政收入下降更快，最大降幅到32%。

中國中央財政沒錢了，地方財政也在告急。經濟界人士說，以上半年狀況，可能財政有力上交（中央）的，只有廣東，中央無力再作轉移支付。

政府沒錢了，就開始打民眾的主意。包括上海這類富得流油的地方，都不斷傳來要求吃財政飯的公務員減薪，有的還要求把去年下發的補助收回。

有數據顯示，中國民眾正以前所未有的速度存錢，居民存款增加了近8兆元，同比增長超過5成。同時會出現的另一現象，就是消費收縮，居民新增貸款僅1.3兆多元，為近10年來最低水準。

政府打民眾錢包的主意，花樣百出。民間注意到央視11頻道，近期大量播出省級地方政府的地方債廣告。那頻道是戲曲頻道，觀眾以老年人為主，已有子女禁止家中老人看那戲曲頻道，怕其「棺材本」也貼進去。但中年人也說防不勝防，因有政府查銀行存款，指控存款多的人「惡意不買房」。

有人說，就算把民眾這點韭菜都割光，也救不了今天政府的急。於是上月下旬人大財經委要求財政部，加強經濟形勢追蹤分析研判，多方面謀劃增量政策工具。做好財政政策、貨幣政策、就業政策等的有效銜接。

經濟學者認定，這就是要上「財政赤字貨幣化」這道爭議一年的新招了。所謂「財政赤字貨幣化」，就是央行透過發行貨幣的方式為財政融資，其結果將導致貨幣供給量的增加，說更白一點，就是直接印錢了。

貨幣 財政部 戲曲

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