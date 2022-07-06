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中國拚基建 設5000億投資基金 期限長達50年

記者林宸誼／綜合報導
中國將設立國家基礎設施投資基金，預計規模達人民幣5000億元，提振萎靡的經濟。（中新社）
中國將設立國家基礎設施投資基金，預計規模達人民幣5000億元，提振萎靡的經濟。（中新社）

中國將設立國家基礎設施投資基金，預計規模達人民幣5000億元（人民幣，下同，約744億美元），期限長達50年，計畫於今年第3季發行，透過有限的財政資金，撬動大規模社會資金參與，以刺激基礎設施支出並重振萎靡不振的經濟。

路透報導，中國國內疫情好轉後，中國政策著力點聚焦在經濟成長，兩位消息人士透露，中國國家基礎設施投資基金有望在近期設立，期限長達50年，利率也會遠低於普通專項債，中國官方會補貼利息，且資金可用於項目資本金。

上海一位私募基金研究人士分析，這個基金目的很明確，就是專門金融支持交通等一些基建投資的，和中國國務院常務會議近期推出的3000億元政府金融債和8000億元信貸額度一脈相承。

另外，中國今年第4季將開始發行2023年的提前批次專項地方債，且規模可能超過今年提前批的1.46兆元額度。

由於目前中國經濟放緩壓力依然偏大，為了提振經濟，今年會繼續提前發行2023年專項債，計畫第4季開始發行，而且規模預計不低於今年的提前批次。

據了解，專項債建設規模大、成本低且靈活度高，能有效拉動投資需求，而且不會直接增加地方政府的支出壓力。

中國國務院總理李克強6月29日召開國務院常務會議時提出，確定政策性開發性金融工具，決定發行金融債券等籌資3000億元，用於補充重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋，中央財政予以適當貼息；要加大交通補短板投資，年內再開工一批國家高速公路聯通、內河水運通道建設等工程。

渣打銀行報告指出，由於支出快速成長而稅收急劇下滑，中國今年前五月廣義赤字接近3兆元，要維持預算報告中的財政支出強度，中國需要2.8兆元的額外資金來填補稅收缺口。

野村投信報告預估，中國政府今年雄心勃勃的財政支出計畫已經面臨6兆元的龐大資金缺口，預估中國政府今年會採用多種工具和渠道來填補這6兆元缺口的一大部分。

新華財經報導，今年前五月，全中國發行新增債券2兆4445億元，其中一般債券4106億元、專項債券2兆339億元。

全中國發行再融資債券8720億元，其中一般債券4787億元、專項債券3933億元。

債券 投資 國務院

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