我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

宗教中國化 明代清真寺「阿拉伯風格」圓頂被拆

記者賴錦宏／即時報導
青海西寧東關清真大寺。（央視截圖）
青海西寧東關清真大寺。（央視截圖）

中國整改清真寺、寺廟、教堂等宗教建築，持續落實宗教中國化政策。中國全國政協主席汪洋6月27日至28日在青海西寧考察，曾訪東關清真寺，聽取住持向他介紹整改前後變化，當中可見阿拉伯風格圓頂和宣禮塔被拆，並高掛五星旗取代。

香港媒體4日報導，這是去年東關清真寺爆發整改風波後，官方首度證實並公開展示。西寧東關清真寺已有近700年歷史，始建於明朝洪武年間，原先是以中國宮廷風格建造，但在上世紀初的政治動盪中幾乎被摧毀。上世紀90年代，當局予以修復，成為當地穆斯林宗教活動的中心，也是中國重點文物保護單位。

新華社6月30日報導，汪洋還到青海藏文化博物院、熱貢龍樹畫苑、昂拉千戶府和古寺廟調研，了解歷史文化保護傳承情況，29日在西寧主持召開「在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承」重點提案督辦協商會。

他強調，要從增強歷史自覺、堅定文化自信的高度，深入領會中共總書記習近平關於歷史文化遺產保護傳承的重要論述，切實把黨中央相關決策部署落到實處，人民政協要繼續為此發揮應有作用。

港媒報導，去年7月，東關清真寺宣布，正門大樓維修和改造即將動工，暫停開放而引發風波。後來，寺方發布聲明：「個別信教群眾對改造工作有誤解。」還說改造只限於不屬於文物的東樓穹頂和宣禮塔，呼籲當地穆斯林「不信謠、不傳謠」、「防止有人藉機影響民族團結，破壞社會穩定」等。

報導指，除了東關清真大寺，位於西北寧夏首府銀川最大、始建於明朝的南關清真寺，原本的圓頂和宣禮塔已於2020年拆掉。

中國近年強調在宗教建築服飾、音樂，雕塑、繪畫、裝飾等方面體現中國風格，甚至天主教、基督教的教堂也被要求中國化。多年前在時任浙江省委書記夏寶龍任內，曾發生浙江省拆教堂和十字架風波，超過2,000間基督教堂的十字架被拆。

雕塑 五星旗 香港

上一則

倪匡今火化 兒媳周慧敏「遵奉遺訓不設儀式不發訃聞」

下一則

北京論壇大使舌戰 俄大使引毛主席的話：所有事情都有兩面

延伸閱讀

疫後最盛大朝覲 85萬外國人獲准參加 估百萬人擠爆麥加

疫後最盛大朝覲 85萬外國人獲准參加 估百萬人擠爆麥加
苦等2年 百萬穆斯林到麥加朝覲

苦等2年 百萬穆斯林到麥加朝覲
汪洋20大前會見「台灣省籍」中共黨員 強調反獨促統

汪洋20大前會見「台灣省籍」中共黨員 強調反獨促統
江西明代古橋遭沖毀 宋代石羊意外現身…專家：將回填

江西明代古橋遭沖毀 宋代石羊意外現身…專家：將回填

熱門新聞

李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08
習近平在香港的座車為紅旗N701防彈轎車。（取材自汽車志）

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

2022-07-01 22:32
慶祝香港主權移交25周年，中國國家主席習近平旋風式訪問香港。美聯社

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

2022-07-01 10:03
鋼琴家郎朗。(中新社)

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

2022-06-28 22:50

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
留學地離家500米…她得繞道北京、莫斯科 路途上萬里

留學地離家500米…她得繞道北京、莫斯科 路途上萬里