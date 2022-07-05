臨終不搶救 深圳通過「生前預囑」 創中首例

2021年3月21日，北京松堂關懷醫院，一老人在病房外通道散步。通道的末端是雛菊之家，專為兒童臨終關懷設置的病房。(取材自新京報)

許多臨終病人在生命最後階段，會因搶救過程承受劇烈痛苦。對此，深圳市近日在人大常委會上表決通過「深圳經濟特區醫療條例」修訂稿，對「臨終決定權」完成生前預囑的立法，若患者先立下預囑，要求不進行無謂搶救，院方、家屬須尊重其意願，讓病人平靜的走完最後時光。

據北京 青年報報導，深圳市在此次修法後，成為中國第一個實現生前預囑立法的地區，修法涉及該條例的第78條規定。

按深圳新修訂的規定，若收到患者或其近親屬提供的患者生前預囑，醫療機構在患者不可治癒的傷病末期或臨終救治，應尊重患者意願，可不採取插管、心肺復甦等創傷性搶救措施，亦可不使用生命支持系統及可不進行原發疾病的延續性治療等。

評論文章指稱，生前預囑寫入地方法規，對於不堪忍受過度搶救之苦的臨終患者來說，可說是一大福音。且由於具備法律效力，不用擔心醫生和家屬會隨意更改，長期困擾臨終患者、家屬的兩難選擇，有望得到化解，同時避免非必要的「過度搶救」。

深圳市生前預囑推廣協會會長李瑛表示，生前預囑已在大陸民間推廣多年，但一直缺乏法律效力保障，當家屬不願意執行患者的預囑時，文件也就沒有任何效力，這也是臨床上推廣安寧療護服務時面臨的主要困境之一。

但也有醫界人士提醒，立法後，相關概念和配套措施還需要持續完善和普及，並應避免被惡意利用。