涉逃稅163萬 女星袁冰妍「涼涼了」

袁冰妍公司涉嫌逃稅，品牌方迅速與她切割。（取材自微博）

繼范冰冰、鄭爽、鄧倫 後，演藝圈再爆出逃稅醜聞，女星袁冰妍公司傳出偷漏稅163萬（人民幣，下同，約24.5萬美元），遭罰款97.8萬。袁冰妍工作室4日向公眾道歉，表示已按時全額繳納相關稅 款。但她演出的劇集、綜藝皆傳出換角、刪除戲分。其所代言的品牌方也火速切割，刪除與她有關貼文。在各方批評下，袁冰妍事業基本要涼涼了。

財經網報導，2019至2021年期間，袁冰妍關聯公司「重慶麗妍文化公司」，以企業資金為股東本人支付與企業生產經營無關的消費性支出，共計815萬元（約122.4萬美元），應計徵個人所得稅。不過，麗妍公司未履行應代扣代繳個人所得稅163萬元，違反稅收管理法，被重慶市稅務局罰款約97.8萬元。7月3日，袁冰妍已退出該公司法定代表人、執行董事兼經理職位。

工作室聲明。（取材自微博）

袁冰妍工作室代轉發麗妍公司的聲明表示，已積極配合稅務機關調查處理，並按時全額繳納了相關稅款；公司深刻認識到錯誤，向公眾致歉，以後會嚴格依法納稅。

報導指出，袁冰妍畢業於上海戲劇學院，曾演出「老九門」、「將夜」、「琉璃」等電視劇。與鐘漢良合作的「傾城亦清歡」，與鄭少業和朱少傑合作的「祝卿好」、和劉學義合作的「落花時節又逢君」還尚待播出。

女星袁冰妍關聯公司涉嫌逃稅。（取材自微博）

袁冰妍偷稅漏稅事件發酵後，湖南衛視已發出通知，停止播出袁冰妍相關劇集，刪除袁冰妍曾經參演的「理想照耀中國」第14集戲分。袁冰妍與歐陽娜娜合作的戀愛綜藝「戀愛吧夏天」也暫停。

袁冰妍跟楊冪 合作劇集「狐妖小紅娘」也遭到波及，網友喊話製片人和官博，要求換掉袁冰妍。也有娛樂博主曝出劇方已經確定要換角色的消息。

和袁冰妍合作的品牌也火速切割，迪奧刪除了品牌摯友袁冰妍的動態，某美妝品牌也迅速隱藏了與袁冰妍有關的微博。有網友詢問客服袁冰妍還是代言人嗎？該客服回應「代言已經結束了」。