「進過方艙、陽過的不要」 上海招工爆歧視

很多招工單位明確表示「進過方艙的不要，陽過的不要」。因為兩個月內有確診記錄，用工單位會直接拒絕，就連住酒店，也同樣被拒絕。（取材自新黃河）

「進過方艙的不要、陽過的不要」隨著多地疫情防控步入穩定，民眾重新投入職場，卻發現招工市場上，卻湧現出對新冠陽性康復者的就業歧視 。有招工者甚至要求查閱求職者最近兩個月的核酸記錄。上海浦東松江部分勞務中介更是直接說「迪士尼、富士康、大金等公司都不要陽過的」。人民網批評，這是赤裸裸的違法行為。

新聞晨報報導，28歲的陳峰4月從廣州來到上海，一天工資800塊在方艙做志願者。其後他染疫接受治療，但離開醫院後，因為核酸陽性紀錄讓他無法住宿旅館，只能過著在公園打地鋪的流浪生活。

陳峰想要找工作，與他一道的還有劉碩，劉碩也是染疫後康復。他們找工作的過程非常坎坷，招聘廣告裡都注明著「陽過的不要、進過方艙的不要」。陳峰曾想隱瞞自己染疫過的資訊，但對方要他打開手機裡的「隨申辦」查詢核酸記錄，事情就談不下去了。

陳峰把自己的遭遇發在了和其他方艙工友一起建的微信 群裡，很快就有其他人回覆，表示也遭遇了和他相類似的情況。

上海浦東秀沿路康新公路一帶，集中了大量勞務介紹所，此地是上海最大的勞務市場之一。新聞晨報記者向中介試探性地詢問「陽過的不行嗎？」，只見前台小哥委婉拒絕「你可以問問別的企業」，或是要人去工廠問「那裡查得不嚴」。

另一家專招外賣騎手的中介指出，只要符合年滿18周歲和沒有犯罪記錄兩項條件就可以應徵，「但是廠裡不接受曾經的陽性感染者」。其後詢問多家中介，也得到相似的回答。

這些曾經擔任志願者卻因為染疫後卻找不到工作的遭遇在網上引起關注，「就是招工歧視」，有網友氣憤的說，「這樣以後誰會做志願者」，但也有網友能理解企業的考慮。

人民網評論指出，對新冠陽性康復者的就業歧視，就是對他們的「二次傷害」。

新冠陽性康復者的就業問題，是一個基本的民生問題。不僅關乎個體和家庭的生計，更牽涉勞動者的公平就業權利保障。招工者戴著「有色眼鏡」，對新冠康復者口頭「畫圈」也好，白紙黑字「備注」拒絕也罷，都不只是社會溫度的缺失，更是赤裸裸的違法行為。

不論是從就業權、復工復產還是科學防疫的維度，都不能允許歧視、阻礙新冠陽性康復者就業。對此，各地勞動監察、市場監管等相關部門，要加強對重點人群的勞動保障。