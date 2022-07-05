中國6省15地疫情反彈 安徽病例破千例

安徽疫情處於關鍵時期。（新華社）

本土新冠疫情 出現小規模反彈，過去一周內，已有超過6省15地爆發疫情。6月26日至7月4日24時，安徽新增本土病例(含無症狀者)達1089例，其中大部分集中泗縣。本輪疫情外溢，安徽宿州靈璧縣、蚌埠固鎮，江蘇南京、徐州、無錫、淮安等地疫情已確認與泗縣關聯。無錫、南京要求市民非必要不離市，無錫景區關閉，不再提供堂食。

衛健委通告，4日安徽新增本土確診52例，均在宿州市泗縣。無症狀感染者179例，其中宿州靈璧縣15例，泗泗縣164例。

此次安徽疫情最集中的泗縣，是安徽的東北門戶，與江蘇的徐州、宿遷接壤，省際間的人員來往較多。近一周以來，在當地疫情快速發展的同時，也關聯到了縣外和省外多地，江蘇南京、徐州、無錫均明確報告出現泗縣關聯疫情。

3日晚，安徽省委書記鄭柵潔要求實現「一周內社會面清零、零死亡、不外溢」。4日、5日、6日，泗縣開展三輪大排查，全面排查核酸採集等漏檢人員、困難群眾和工作短板，確保3日內實現社會面清零。泗縣並在封控多天後，實行「三長制」，以小區長、樓棟長和單元長分層管理，協助小區靜態管理工作、居民足不出戶。

截至7月4日16時，泗縣共報告863宗陽性病例，已累計開展六輪區域全員核酸檢測 ，參加檢測的人員達到了300萬人，總體來看，前六輪區域核酸篩查檢出的社會面陽性呈下降趨勢。

無錫、南京等地近日發布倡議，建議廣大市民非必要不離市。無錫還要求，各大景區臨時關閉，其他場所嚴格控制進入人員數量，按照正常客流量的50%控制人流密度；餐飲經營單位不再提供堂食；進入公共場所需查驗48小時核酸陰性證明或24小時採樣證明等要求。

對於本次疫情再起的原因，社交媒體上的部分討論指向了常態化核酸的弱化與取消。自媒體「八點健聞」分析， 從發生的順序來看，確實有時間上的相關性。

6月14日，無錫決定將區域核酸檢測轉為常態化便民核酸檢測，兩周後，無錫出現一病例。而安徽多地在6月22日起取消常態化核酸檢測。4日後，泗縣發現疫情。

專家指出，疫情的出現說明常態化核酸對於突發的疫情防控，所起的作用其實非常有限。疫情與常態化核酸的取消並沒有必然關係，主要是此疫傳染性強，隱匿性強。而此次泗縣疫情所體現的，正是常態化核酸方法的重要短板：農村地區本來就很難做到嚴格的常態化核酸。