石家莊地鐵廣發好人好事 網疑作秀

石家莊地鐵君時常在網上發布好人好事。(取材自極目新聞)

日前有網友發文稱，微博 帳號「石家莊地鐵 君」自2021年開始，大量以相同格式報導石家莊地鐵的好人好事，不過每次在推文中都提到同一個網友；此文發出後，迅速引發大量網友質疑是地鐵方作秀；當事人隨即澄清，自己在地鐵終點站位置工作，因此經常會撿到乘客的東西，希望網友不要誤會，石家莊地鐵方也表示，上述帳號並非官方帳號。

極目新聞報導，微博帳號「石家莊地鐵君」自2021年開始，便以「今天，網友XXX不慎把物品遺落在地鐵上，車站工作人員撿到後物歸原主」的格式，大量發布石家莊地鐵好人好事推文，該帳號每次在推文中都提到了同一網友「我的心裡有座城」。

該帳號近日迅速引發網友質疑，懷疑是地鐵方作秀。「我的心裡有座城」隨後在微博發文回應稱，自己工作的地方是終點站，因此經常會撿到市民遺失的東西，「市民們不小心丟的物品大多會遺落在列車上，沒被人順走就會被帶到終點站。」當事人稱，自己撿到東西後，會盡可能聯繫失主領取，還會詢問可否合影用來做好人好事宣傳；當事人還表示，希望網友不要誤會失主是演員，不要無形中傷害他人。

據報導，石家莊地鐵黨政工作部工作人員也表示，石家莊地鐵官方帳號為「石家莊軌道交通微博」，網傳的「石家莊地鐵君」是自媒體，並非官方微博。