鼓勵追英雄夢 陳奕迅「孤勇者」火成兒歌

陳奕迅《孤勇者》由於是一款遊戲主題曲，竟然在大陸火成「兒歌」。（取自騰訊新聞網）

孩子早晨賴床？放「孤勇者」一秒清醒；害怕拔牙？唱「孤勇者」直面恐懼。香港 歌手陳奕迅的一首「孤勇者」，以激昂的曲風和琅琅上口的歌詞，在中國小學校園「圈粉」無數。對於「孤勇者」為何能引起許多小學生的共鳴？濟南市舜耕小學音樂教研組長梁晶表示，這首歌承載每一個孩子內心的英雄夢，正確引導孩子們看到身邊的「英雄」，更加有利於孩子的成長。

濟南市中區泉海小學音樂教師蘇卓藝笑著描述二年級的學生們一起唱「孤勇者」的畫面：他們即使嗓子喊啞了，還要求老師單曲循環。

據香港文匯網報導，「孤勇者」是一個電腦遊戲的中文主題曲，於2021年11月8日以單曲的形式發布，殊不知一下子就爆火了八個月，且有愈演愈烈之勢，在幼兒園及小學「圈粉」無數，就連陳奕迅本人都在微博 上感慨：「聽說我出了首兒歌？」

「誰說汙泥滿身的不算英雄」、「誰說站在光裡的才算英雄」，「孤勇者」的歌詞深深受到許多中國小學生喜愛。

「這首歌帶給我力量，我是一個成績一般的孩子，但我也可以成為自己的英雄。」濟南市歷下區歷山雙語學校五年級的呂思源每次聽到這幾句，就會備受鼓舞。

濟南市舜耕小學音樂教研組長梁晶說，「孤勇者」歌詞帶有正能量，承載每一個孩子內心的英雄夢，讓人感受到滿滿的團結拚搏和向上的力量。「孤勇者」還出現了各種不同的形式，例如手勢舞、課桌舞等等，加上孩子們會競相模仿，所以會廣為流傳。

濟南市歷城區虞山路學校小學部校長于敬敬也準備以「孤勇者」為切入點，發起關於英雄的討論。「英雄不是非得站在聚光燈下，不一定非得是獎章滿身，我們想以此來引導孩子們致敬身邊的英雄。」于敬敬想告訴學生，每一個熱愛生活的、熱愛生命的、面對艱難困苦不低頭的人都是英雄。