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周杰倫新專輯還沒發 豆瓣先開分惹議

中國新聞組╱綜合報導
周杰倫。(取材自微博)
周杰倫。(取材自微博)

台灣知名男歌手周杰倫日前發文，文中插入「七月六號等著」的標籤，讓粉絲們相當期待他的新專輯。不過奇怪的是，周杰倫的新專輯7月15日才要發行，有粉絲發現在豆瓣上已經開分，這一操作引起爭議，也有媒體評論直呼「離了個五線譜」。

北京青年報報導，周杰倫將於7月15日推出第15張個人專輯「最偉大的作品」，新專輯還未發行，主打歌也沒出，連正式封面都沒有，卻有粉絲發現該專輯在豆瓣上已經開分，而且評分由最開始的7.3分急速下降為5.8分，不少人只給了一星；但沒見到專輯就刷分，依據是什麼？

儘管豆瓣已經關閉周杰倫新專輯的評分，但顯然「關閉」不了網友的疑問。有網友認為這其中可能存在炒作的嫌疑，比如故意製造爭議，以及可能是欲揚先抑。不過有許多粉絲留言，「我倫根本不需要刷存在感，杰迷也不屑於飯圈那一套」「這事情到此為止吧，有人在把杰倫當槍了，已經道歉了，就這樣吧！」

北京青年報此前發布「豆瓣開分時間為何成『玄學』？」一文中提到，電視劇「夢華錄」和「開端」兩部「黑馬」都是開播四天就突然開高分，讓人猝不及防；「與君初相識」「尚食」預熱熱度很高，但遲遲沒有出分，僅剩兩集的時候才亮牌一個5.8，一個5.4。

有業內人士指出，「流量藝人」主演的劇作容易出現粉黑大戰，豆瓣方面需要剔除這些極端的打分，讓評分趨於公允，這必然導致開分晚。但無論如何，作品尚未發布，分數已經出了，實在難以服眾。

豆瓣何以捍衛自己的公信力？豆瓣口口聲聲稱，「豆瓣商務從來沒有、以後也不會有任何與評分有關的合作」，但確保評分公正也是不容突破的底線。

周杰倫新專輯已超過200萬人預約。(取材自微博)
周杰倫新專輯已超過200萬人預約。(取材自微博)
周杰倫專輯還未問世，豆瓣評分就已出現。(取材自人民網)
周杰倫專輯還未問世，豆瓣評分就已出現。(取材自人民網)

周杰倫 北京

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