中買292架空客令波音失望 環時：這可賴不著中國

中國三大航空公司將斥資372億美元購買292架空客A320NEO系列飛機。（路透）

中國三大航空公司7月1日相繼宣布向歐洲空客(空巴)購買292架客機，總金額達到史上最大的372.57億美元，美國波音公司隨後發聲明稱「地緣政治分歧繼續制約美國飛機出口，令人失望」。中國官媒環球時報則回批，「波音公司抱怨『地緣政治分歧』影響了自己的生意，但這賴不到中國頭上」，直指是美國將經貿問題政治化的自我反噬。

環球時報社評指出，航空合作一直是中歐經貿領域合作的「老三件」之一，且空客公司在中國國內還建有總裝廠，雙方的合作穩定而成熟；也有分析認為，三大航企集體訂購可以取得比較好的價格；此外，空客飛機的燃油效率、歐元匯率 走低也可能是影響因素。

據報導，空客公司在爭搶客機訂單和市場份額等方面，自2019年以來就領先波音公司，並稱波音737MAX機型的安全隱患尚未徹底解決，美國國內供應鏈混亂也影響到波音公司的交付能力，環時社評指出，「有消息稱，一家中國航企今年早些時候取消了向波音公司採購100多架飛機的計畫，原因就是交付存在不確定性。在這種背景下，與其分析中國公司的『動機』，不如反思美國政府的行為。」

環時社評批評，「一個動輒把「脫鉤」掛在嘴邊、把制裁大棒舉在手裡、經常無中生有出台貿易限制法規的國家，誰能完全放心地和它進行大規模的交易」。環時指出，美國商會曾做過評估，美國若跟中國搞全面「脫鉤」，在民航領域完全切斷對華銷售，將使美方每年損失380億至510億美元，流失16.7萬至22.5萬個就業 崗位。「如果現在一筆370多億美元訂單的丟失就讓波音公司覺得痛的話，那麽任由美國一些政客繼續對華脫鉤斷鏈、構築小院高牆的各種鼓噪和操弄，包括波音公司在內的美國公司面臨的，將不是短痛而是長痛。」

環時表示，波音公司抱怨「地緣政治分歧」影響了自己的生意，但這賴不到中國頭上。如果說這其中有什麽政治因素的話，只能說是美國將經貿問題政治化的自我反噬。2021年，拜登 政府同意擱置波音和空客兩家公司之間長達17年的補貼爭端，以此拉攏歐洲國家「共抗中國」。如今，空客公司贏得中國航企的訂單後，美國輿論又開始醋意泛濫。這或許可以提醒歐洲，美國嘴上喊的「主義」背後到底是什麽，這也能夠提醒華盛頓，政治操弄終究戰勝不了市場規律。