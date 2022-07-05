南昌市民河邊拾到「光滑石頭」 竟是新石器時代石器

南昌市民在潦河流域，撿到不少疑似新石器時代的石器。(取材自江南都市報)

江西省南昌市近日發現不少可追溯至新石器時代的石器，其中一塊直徑達9公分（厘米），且表面經過人為打磨的圓環型石器，被考古學家證實為當時人類打獵用的「流星錘」。

江南都市報報導，66歲的石器收藏愛好者諶祖華，日前在安義縣境內的潦河（長江流域鄱陽湖支流修水的支流）流域，撿到不少石頭，通過查閱大量關於遠古時期石器的資料，他發現這些石頭與網上遠古時代的石器照片非常相似，推測很可能就是新石器時代的石器。

諶祖華於是把收集到的石頭拿給南昌市博物館 的考古專家鑑定，其中一塊圓環型石塊邊緣平滑圓潤，中間有一圓孔，諶祖華還參考網路圖片將一條麻繩從圓孔穿過綁上。

考古專家表示，「這個圓環型石塊是新石器時代的石流星，用來打獵的」，使用方式是抓著繩子將石塊往外拋。經過考古專家的初步判斷，在諶祖華拿來的三袋子石頭中有將近一半的石頭都屬於新石器時代的石器。

考古專家說，新石器時代和舊石器時代石器的最大的區別，在於打製石器和磨製石器；新石器時代的人類不但學會打磨石器，還會用繩子來捆綁其他石器組合使用。

諶祖華表示，自己酷愛奇石，退休 後開始收藏各類奇石和石器，時常到潦河邊上撿石頭。除了打磨過的石器，他也曾撿到一塊被刻畫「鳥」的奇石。抱著想讓更多人看到奇石的心，諶祖華去年租了一間房子成立「潦河奇石文博館」，展出超過200多塊石頭；他通過查閱大量資料為展品標註名稱，並自己充當講解員。

報導稱，自1989年起，南昌市安義縣就有考古學家在當地調查舊石器時代石器，並發現了三處舊石器時代的石器地點，說明了當時人類就生活在該河的兩岸或丘陵地。