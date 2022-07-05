中試射極音速導彈？ 飛行軌跡被拍

網友在7月3日晚間拍到某神祕物體快速飛過所留下的飛行軌跡。(視頻截圖)

中國社交平台3日傳出在山西拍到某「神祕物體」快速飛過天空留下的飛行軌跡。軍事類博主分析可能是採用彈道飛行模式的高超音速導彈(極音速導彈)。與此同時，美國收集彈道目標光學及電子數據的RC-135S偵察機3日被發現出現在東海及黃海，是否針對相關導彈測試而來，尚未得知。

微博 軍事博主「洋務先驅張之洞」3日晚間發布一則神祕物體在夜空中快速飛過留下的飛行軌跡視頻，文中沒有透露過多訊息，僅問「你就說帥不帥吧」。

由於日前才傳出美國在夏威夷 的高超音速導彈試驗失敗，因此視頻引發眾多網友跟帖討論，到底是那樣「大殺器」又成功發射了。

軍事網易號「彧蔚」觀看視頻後，稱從整個物體的飛行速度、以及其飛行軌跡在城市上空、不斷機動變軌所留下的殘影來看，或許這道神祕的飛行軌跡線，是解放軍 在試射某種大氣層內的新型高超音速飛行器。

「彧蔚」指出，近幾年網友在多地拍到這種神祕的飛行軌跡線已經不是一次兩次了，比如之前進行反導試驗，留下的飛行殘影不僅速度更快、機動變軌更加明顯，而且還是官方主動公開的。

而這次試射的這枚新型導彈，雖然沒有公布具體細節，但是從拍攝地點位於山西省來看，這枚導彈應該不是一枚普通的巡航類高超音速導彈，而更像是一枚基於彈道導彈基礎上衍生、或者初段採用彈道飛行模式的高超音速導彈。

至於這枚新的導彈採用的是火箭、衝壓動力模式，還是渦噴、衝壓動力模式呢？「彧蔚」分析視頻後認為，導彈雖然速度很快，但是飛行高度至少還在大氣層內，甚至比民航客機正常巡航的飛行高度還略低，那麼從飛行高度來看，兩者可能性都有。

另外，專注觀測美軍機動向的推特用戶RivetJoint，3日曝出美軍RC135S偵察機動向，他稱偵察機執行完15小時任務後返回，而這段時間偵察機出現在東海或者黃海。

在日本沖繩縣嘉手納空軍基地起降的美軍RC-135S偵察機近日活動頻繁，也曾刻意「路過」上海周邊，觀察「福建」號航母。此次再度出現東海外，是否與解放軍試射高超音速巡航導彈有關，尚無法得知。