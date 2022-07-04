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總獎金人民幣60萬 上海海峽兩岸青年創業大賽啟動

特派記者林宸誼／上海即時報導
2021上海海峽兩岸青年創業大賽頒獎典禮。記者林宸誼／攝影
2021上海海峽兩岸青年創業大賽頒獎典禮。記者林宸誼／攝影

創意點亮夢想，創業改變未來，2022上海海峽兩岸青年創業大賽4日正式啟動，面向海內外發起徵集令，並祭出總獎金人民幣60萬元（約8.9萬美元），歡迎兩岸創業青年和團隊報名參賽。

報名截止日為8月15日，8月16日至17日將進行線上初賽，8月底在上海、台北、廣州三地同步路演完成複賽，9月底在上海舉行總決賽。

大賽組委會表示，本屆大賽將以「登陸創業元宇宙」為主題，聚焦上海主導產業，發掘具有潛力和創新力的的青創團體和新創企業，促進成果落地轉化。

本屆大賽除了光電晶片、生命健康、智慧製造、文化創意四大賽道外，更增添了「數字經濟」賽道，首次引入「元宇宙」概念，貼近最新的產業熱點。大賽將產生80個專案入圍複賽，透過「8分鐘專案路演+6分鐘現場答辯」，決出20名進入決賽，最終通過「8分鐘專案路演+3分鐘現場答辯」，決出一、二、三等獎及優勝獎。

本屆大賽獎勵豐厚，一等獎1名，現金獎勵人民幣20萬元；二等獎3名，現金獎勵人民幣6萬元；三等獎6名，現金獎勵人民幣2萬元；優勝獎10名，現金獎勵人民幣1萬元。總獎金共人民幣60萬元。

上海海峽兩岸青年創業大賽已連續舉辦六屆，成為海內外創新創業青年才俊的盛會。青年們帶著「腦洞大開」的創意項目，在此登上創業號加速火箭。

大賽也邀請了競衡集團、盈科律所、杭州全景、中華開發、達星資本等兩岸多家創投機構和法律、稅務、創業領域的知名專家導師參與，大賽期間將同期舉辦「兩岸青創雲論壇」，開設創業輔導公開課，是創業資源對接，優勝項目將會獲得一站式的落地配套服務。

自2016年起，歷屆大賽累計吸引超過7,000人、2,776個海內外優質項目參賽，湧現一大批具有潛力和創新力的青創團隊和新創企業，參賽項目在品質和數量屢創新高。今年更是選擇從線上發力，希望透過網路全媒體傳播讓更多年輕人瞭解大賽，參與兩岸青年交流。

值得一提的是，每屆大賽結束後，大賽承辦方上海（金山）海峽兩岸青年創業基地，都會與優秀專案主動對接，全程服務優質專案落戶基地。入駐初期，青創基地會最大限度降低創新創業成本，更有一站式落地配套政策和全方位代辦服務。青創基地還積極整合政府部門、行業協會、知名企業、高校院所及媒體資源，為項目提供技術支撐、政策扶持與宣傳熱度，助力打通市場通路。

2022上海海峽兩岸青年創業大賽由兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組指導，上海市台灣同胞投資企業協會、上海市科技創業中心、上海市青年聯合會、上海市就業促進中心、兩岸青年創業孵化器聯盟、台灣國際創新創業發展協會、滬港青年會聯合主辦。

包括上海市張江高新技術產業開發區金山園管理委員會、上海灣區高新技術產業開發有限公司（籌）、上海（金山）海峽兩岸青年創業基地承辦。2022上海海峽兩岸青年創業大賽官網為：http://2022.jskechuang.cn/。

2022上海海峽兩岸青年創業大賽參賽掃碼。大賽組委會／提供
2022上海海峽兩岸青年創業大賽參賽掃碼。大賽組委會／提供

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