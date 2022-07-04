麥趣爾純牛奶驗出香精被立案調查 監管部門要求停產、下架

「麥趣爾」純牛奶被驗出香精。（取材自知乎）

標榜「新疆 天山牧場奶源」的網紅牛奶 「麥趣爾」，近日被檢出含低毒類添加劑丙二醇，長期過量食用丙二醇或引起腎臟障礙。麥趣爾公司承諾整改、無條件退款，但因違法行為遭立案調查，監管部門要求立即停止純牛奶生產，及時下架、封存、召回不合格產品。

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每日經濟新聞報導，國家市場監管總局網站3日發布通報稱，經初步調查分析，麥趣爾純牛奶中檢出丙二醇為企業在生產過程中超範圍使用食品添加劑香精所致。

市場監管總局對14家市場占有率高的企業生產的純牛奶，以及麥趣爾公司生產的純牛奶共23批次樣品進行抽檢。結果顯示，只有麥趣爾的6批次純牛奶檢出丙二醇，檢出值在零點264克每公斤至零點363克每公斤。

丙二醇是批准使用的食品添加劑，也是允許使用的食品用合成香料和食品用香精中允許使用的溶劑。但丙二醇不得在純牛奶中使用。

報導指出，對於官方的調查，麥趣爾承認此次事件體現公司在生產管理與質量管控環節存在嚴重缺失並鄭重向向社會各方道歉。並稱公司在純牛奶和調製奶兩種品類生產切換過程中未能有效清洗產品罐線的殘留調製奶，導致調製奶中合法的食品添加劑混入純牛奶。

麥趣爾表示將積極配合政府調查整改，對不合格產品立即下架、封存，對已經上市的不合格產品實施召回；對於已購買不合格純牛奶的消費者，也承諾無條件退款，承擔法律責任。

據報導，乳業分析師宋亮指出，麥趣爾或在牛奶中直接添加了奶精，添加丙二醇的作用是讓奶精溶解進牛奶中。科信食品與健康信息交流中心主任鍾凱表示：「丙二醇是香精常見溶劑，安全性其實沒問題，但添加（到牛奶）的行為毫無疑問是違法了。」他表示，因為監管兩次檢測 出的丙二醇數值接近，相互佐證，不是檢測誤差或意外污染，基本可以確定是企業人為添加。

新疆市場監管局已成立調查組入駐麥趣爾公司執法檢查，督促停止純牛奶生產，及時下架、封存、召回不及格產品。市場監管部門已對麥趣爾公司超範圍使用食品添加劑違法行為立案調查。