雪蓮冰塊5毛1袋 13年凍漲獲讚 上億網友發起「雪蓮文學」打氣

雪蓮冰塊是童年的味道。(取材海報新聞)

近日，高價雪糕頻頻引發民眾抱怨後，5毛錢一袋的雪蓮冰塊重新喚起大眾記憶。13年沒漲價的雪蓮，霸占了兩個微博 熱搜，1億網友們自發保衛「雪蓮」，話題閱讀量破4億。

極目新聞報導，河南 、山東雪糕批發經營戶表示，近期雪蓮冰塊網上熱度很高，但店裡的銷量和以前差不多，因為售價低，也掙不到什麽錢。

此外，有網友爆料一款雪糕的生產車間髒亂不堪，因產品外形酷似「雪蓮冰塊」，被傳「雪蓮塌房了」，隨即在網絡上引發熱議。

來源：YouTube

6月29日，雪蓮冰塊廠商連夜創建抖音 帳號，在視頻中發布了車間照片，並配文稱：「雪蓮冰塊，凈化車間內已全自動生產，5毛錢的情懷，安全食品，沒有塌房。」6月30日，雪蓮冰塊再次發布公告，稱對於網上發現的帶有污漬和殘留物的冰塊，雪蓮將取證後聯合當地市場監管局進行從嚴治理，堅決打擊散亂差企業生產出來的問題冰塊流向市場，雪蓮也將針對涉嫌商標、專利侵權的企業，進行談判或法律追訴。

不少網友力挺雪蓮冰塊，稱「雪蓮一定要做大做強，童年回憶不能塌房。」許多小時候吃過雪蓮冰塊的網友站起來抵制，「雪蓮我吃定了」、「才5毛錢一袋還要什麼自行車」、「你們非說雪蓮髒，我們吃了20年，它髒不髒我們能不知道嗎」、「如果我們不吃雪蓮，我們下一代就得吃鐘薛高」。

報導說，不到5天時間，雪蓮冰塊抖音官方帳號粉絲數已破67萬，比因售價高、被網友戲稱為「雪糕刺客」的鐘薛高的粉絲數高出近20萬，目前，「鐘薛高官方旗艦店」在抖音上的粉絲數剛突破47萬。

網友在評論區裡發起「雪蓮文學」為企業打氣。「救暑之道，就在其中」、「安得雪蓮千萬只，大庇天下吃糕者俱歡顏」、「愛你破爛的包裝，卻敢堵薛高的狂」、「大蓮，此去欲何？踏薛高，碎糕刺」、「我發誓上天入地你再找不到比雪蓮更有誠意的」。

報導指出，「我們還是以老百姓吃得起的雪糕為主，5毛錢一包的價格已經持續了13年左右。」雪蓮冰塊生產廠家負責人此前表示，往外批發的話，一包的利潤是一分錢左右，早前一包能賺五分錢左右。

上述負責人還表示，6月30號、7月1號這兩天，銷量確實有所增加，訂單量相比之前每天大概增加10%，因為批發商也會關注雪蓮冰塊的熱度，會囤一些貨。但現在畢竟是一台機器在生產，有點供不上。

河南平頂山一家雪糕批發經營戶表示，在雪蓮冰塊走紅之前，他們店裡就一直有售賣，近期網上熱度很高，但店裡的銷量和以前相比變化不是很大。

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