最擁擠畢業季…求職好難「履歷化妝師」搶手

中國某大學就業中心的招聘現場。（新華社）

中國高校畢業生人數，今年首次突破1000萬人大關，因此隨著暑假來臨，也代表著史上最擁擠的畢業求職季正式進入白熱化階段，甚至催生出「履歷化妝師」這種另類職業，他們依據求職者需求，對履歷進行包裝，從而提高通過率，在旺季期間，月收入可高達3萬元（人民幣，下同，約4481美元）。

「履歷化妝師」也稱為「履歷修改師」，據時代周刊引述一名有4年資歷的從業者小雨表示，4年前，這一行還沒有現在這麼火熱，不過近兩年就業 競爭加劇，才成為熱門職業。

另一名從業者李強表示，「 僅靠簡歷（履歷）修改業務，這兩個月我的月收入都在3萬元左右。」

他還分享，大型互聯網企業，仍是「 00後（2000年後出生）」求職者的首選，最熱門的是新媒體營運職位，因為門檻相對低、入職容易。

報導稱，這些忙著給求職者履歷化妝的修改師，都是有一定年資的人資或獵頭人員，才能從企業的角度，完善客戶履歷，過程中，還需要詳細了解客戶的在校、實習、職業經歷，發現亮點，甚至提供就業諮詢服務。

某大型互聯網公司的管理培訓生肖賀表示，他在半年前開始提供履歷修改和諮詢服務，其中有部分求職者因為經歷與能力有限，更需要的是方向指引，還有一部分頂尖求職者，希望進入公司的核心部門，所以想諮詢有經驗的前輩。

但他也坦言，隨就業市場擁擠、大環境不佳，部分求職者儘管自身相當優秀，但陸續開始改變自己的求職策略、調低心裡預期，以找到合適、穩定的工作為優先，再為日後跳槽做打算。

為了因應求職季，中國教育部 要求，「百日衝刺」期間，高校書記、校長及領導班子成員要帶頭走進企業，與相關單位建立就業合作渠道，為畢業生挖掘更多崗位資源。

近期，上海海洋大學校黨委書記、校長，院長、教授輪流走進直播間「直播帶人」，開設招聘專場向企業等用人單位推介2022屆畢業生，受到關注。

同濟大學也從4月以來，先後與上汽集團、華為、中興通訊、中鐵上海工程局等用人單位開展多場訪企拓崗校企合作交流會；與跟學校長期合作的重點單位建起了校企「簡歷直推微信 群」，面向今年仍有招聘計畫的單位和尚未落實就業單位的畢業生進行匹配。