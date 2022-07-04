留學地離家500米…她得繞道北京、莫斯科 路途上萬里

女子留學的俄國學校就在河對岸，直線距離500米。（取材自極目新聞）

黑龍江黑河市一名女子在網上表示，她將到對岸的俄羅斯 布拉戈維申斯克國立師範大學留學，家和學校直線距離500米。她表示，要「挑戰全網最短留學距離」。女子日前表示，9月即將開學，因為疫情 不能直接過江出境，可能要繞道北京 和莫斯科，里程上萬公里。

極目新聞報導，視頻中，女子站在一條船上，指著岸上一棟白色建築，稱那是自己中國的家。鏡頭一轉，她又指著江對面一棟紅色俄式建築稱，那是自己俄羅斯留學的學校，直線距離約500米，坐船約5分鐘，並稱「挑戰全網最短留學距離」。

來源：YouTube

該女子姓寧，今年31歲，是黑龍江省黑河市愛輝區人，該地與俄羅斯布拉戈維申斯克市隔一條黑龍江相望，隔江就可以看到對岸的布拉戈維申斯克市建築。有網友表示，「家裡的WIFI都可以連上學校」。還有網友調侃，「努力可以回家睡個午覺」。

因為疫情不能直接過江出境，女子要繞道北京和莫斯科，留學里程上萬公里。（取材自極目新聞）

女子表示，她在國內上大學本科，學的是教育相關專業，已畢業六年，即將在今年9月去俄羅斯布拉戈維申斯克國立師範大學就讀教育專業碩士。在新冠疫情之前，她基本上每周都憑簽證去一趟對岸遊玩，早上去下午就可以回家，可以坐車去，也可以坐船去。但自從新冠疫情出現以後，她已兩年多沒去過對岸了。

她指出，由於疫情防控原因，現在如果去布拉戈維申斯克並不能直接出境過去，而是需要從黑河市區到北京等地坐飛機到莫斯科，再轉機到布拉戈維申斯克市，繞行距離在1萬公里以上。目前，她還沒有預訂機票，正在等待學校何時過去的通知。