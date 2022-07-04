安徽書記怒批12車道 「面子工程」在淮南

淮南玉蘭大道。(取材自上游新聞)

「路上車子沒幾輛…好做面子工程，不做裡子工程」，被安徽省委書記鄭柵潔點名批評的「12車道」找到了，原來是位於安徽省淮南市的玉蘭大道。

來源：YouTube

上游新聞報導，鄭柵潔日前在會議上指出，領導幹部一定要處理好顯績與潛績的關係。他舉例說，某縣經濟體量靠後、人口總量不多，人流量、車流量不大，修馬路卻修了12車道，路很豪華，跑在路上的車卻沒幾輛。鄭柵潔批一些幹部政績觀發生偏差、決策失誤。

「省委書記怒批12車道，上了熱搜以後」，引發網友熱烈討論。有不少網友在評論中說：說的就是淮南市的玉蘭大道。該道路是連接高鐵淮南南站與淮南市老城區的城市主幹道，設計為寬度80米12車道快速路，於2019年9月全線通車。

截至2021年末，淮南市常住人口304萬人。2021年，淮南市全年GDP為1457億元人民幣（約217.41億美元），在安徽16地市中排名第12位。2022年4月，根據安徽各地市統計局公布的經濟運行情況，安徽16地市一季度經濟「成績單」出爐。淮南一季度GDP為368億元人民幣（約54.91億美元），在全省16個地市中排名第12位。

人民日報報導，鄭柵潔2日也在會上批評個別官員「虛、躲、冷、粗、假」，並指作風問題背後是政績觀問題。

鄭柵潔指出，「虛」就是出工不出力，坐診不號脈，「躲」則是能推就推、能拖就拖；「冷」是得了冷漠症，不能將心比心、換位思考；「粗」則是決策缺乏論證；「假」就是統計加估計，一級騙一級。