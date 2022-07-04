我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

安徽書記怒批12車道 「面子工程」在淮南

中國新聞組／北京4日電
淮南玉蘭大道。(取材自上游新聞)
淮南玉蘭大道。(取材自上游新聞)

「路上車子沒幾輛…好做面子工程，不做裡子工程」，被安徽省委書記鄭柵潔點名批評的「12車道」找到了，原來是位於安徽省淮南市的玉蘭大道。

來源：YouTube

上游新聞報導，鄭柵潔日前在會議上指出，領導幹部一定要處理好顯績與潛績的關係。他舉例說，某縣經濟體量靠後、人口總量不多，人流量、車流量不大，修馬路卻修了12車道，路很豪華，跑在路上的車卻沒幾輛。鄭柵潔批一些幹部政績觀發生偏差、決策失誤。

「省委書記怒批12車道，上了熱搜以後」，引發網友熱烈討論。有不少網友在評論中說：說的就是淮南市的玉蘭大道。該道路是連接高鐵淮南南站與淮南市老城區的城市主幹道，設計為寬度80米12車道快速路，於2019年9月全線通車。

截至2021年末，淮南市常住人口304萬人。2021年，淮南市全年GDP為1457億元人民幣（約217.41億美元），在安徽16地市中排名第12位。2022年4月，根據安徽各地市統計局公布的經濟運行情況，安徽16地市一季度經濟「成績單」出爐。淮南一季度GDP為368億元人民幣（約54.91億美元），在全省16個地市中排名第12位。

人民日報報導，鄭柵潔2日也在會上批評個別官員「虛、躲、冷、粗、假」，並指作風問題背後是政績觀問題。

鄭柵潔指出，「虛」就是出工不出力，坐診不號脈，「躲」則是能推就推、能拖就拖；「冷」是得了冷漠症，不能將心比心、換位思考；「粗」則是決策缺乏論證；「假」就是統計加估計，一級騙一級。

YouTube

上一則

麥趣爾純牛奶驗出香精被立案調查 監管部門要求停產、下架

下一則

「退！退！退！」惠州少年絕招 逼退廣場舞大媽 網友瘋狂點讚

延伸閱讀

中國疫情再升溫 長三角近一周多地接連出現疫情

中國疫情再升溫 長三角近一周多地接連出現疫情
長周末首夜…紐約市多地槍擊 釀1死7傷

長周末首夜…紐約市多地槍擊 釀1死7傷
12線道沒啥車 安徽省委書記痛批面子工程

12線道沒啥車 安徽省委書記痛批面子工程
安徽省委書記怒批12車道的工程找到了 位在窮困的淮南

安徽省委書記怒批12車道的工程找到了 位在窮困的淮南

熱門新聞

李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04
習近平在香港的座車為紅旗N701防彈轎車。（取材自汽車志）

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

2022-07-01 22:32
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請