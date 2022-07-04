石家莊牌樓頂冠墜落 砸死8名躲雨的民眾

河北石家莊發生牌樓頂冠墜落事故。（視頻截圖）

為了躲一場大雨，居然就葬送了性命…河北石家莊2日發生牌樓頂冠墜落事故，有8人遇難，1人在醫院治療。

來源：YouTube

綜合媒體報導，石家莊市鹿泉區人民政府指出，2日18時28分，因突發極端大風暴雨 天氣，石家莊市鹿泉區上莊鎮台頭村村北牌樓頂冠（鋼筋水泥磚瓦混合材質）從12米處發生墜落，造成正在避雨的9名群眾被壓。石家莊市鹿泉區消防救援大隊指揮中心接報後，迅速到達現場開展救援。至搜救結束，共搜救出9人，其中8人遇難，1人生命體徵平穩。

事發當天，因為突發極端大風暴 雨天氣，所以當地居民躲到牌樓下方躲雨，不幸也就在這個時候發生了，墜落的頂冠狠狠的砸在9名群眾身上。狂風暴雨劈裡啪啦的聲音，和被壓群眾的哀嚎聲混合在一起，讓慘烈的現場倍感淒涼。

事發後，消防員僅用3分鐘就趕到現場，但仍然沒有把遇難人員的生命從死神手中奪回來。

對此很多網友發表自己的看法，有網友表示生命至上，安全第一，極端天氣出行，注意避讓危險建築物，願逝者安息，傷者早日康復。還有網友感嘆，萬般皆是命，半點不由人，有時候意外真是躲都躲不過去的，太讓人無奈了。也有網友表示，這種牌樓就是華而不實，同時又是一個巨大的隱患，希望相關部門嚴查是否有偷工減料。

目前，善後工作正在開展，事故具體原因正在調查中。鹿泉區迅速全面開展極端天氣風險隱患排查，進一步提高極端天氣預警和防範應對能力，確保人民群眾生命財產安全。