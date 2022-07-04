粵港爭分奪秒搜尋700平方海里 搜救工程船27人

直升機抵達救援現場時，已見工程船斷成兩截，其中一截在海面上嚴重傾側幾十度。 （視頻截圖）

廣東工程船「福景001」2日在香港 西南海域遭遇颱風「暹芭」吹襲，斷為兩截沉沒。3名船員獲救，27人至今仍然失蹤。

香港文匯報報導，廣東陽江海域海上施工船「福景001」遇颱風沉沒，粵港兩地均出動救援。昨晚，廣東省海上搜救中心發布救援最新進展指出，目前仍在全力搜尋遇險失聯人員，搜尋面積累計達700平方海里。截至昨日中午12時， 廣東省海上搜救中心共協調派出「海巡31」、「南海救113」等海事、救助、海警、漁政部門船艇38艘開展搜救；協調南海救助局和香港政府飛行服務隊飛機共14架次開展空中搜尋。

據報導，廣東省海上搜救中心表示，事故現場昨日以西南風為主，風力8至9級，浪高3至4米。現場救援以該輪沉沒位置為基點，並結合風力風向和海流信息，逐步擴大搜救範圍。廣東省海上搜救中心將按照應急救援方案，全力搜尋遇險失聯人員。同時，海上搜救中心將協調陽江、江門、茂名、珠海、湛江等地市政府，組織力量開展沿岸搜尋。

報導稱，港府飛行服務隊總監胡偉雄昨在記者會上表示，港府飛行服務隊昨續出動定翼機擴大搜救範圍。他說，拯救行動除需不同單位協調外，前線最大困難在於工程船位於颱風「暹芭」風眼附近，當時風力每小時高達144公里，逆風超過90公里，能見度僅500米，海面湧浪高達10米，雲底的高度亦比想像中低，部分只有200至300米，加上飛行時遭遇巨大氣流，以致飛行困難「比平日多好多倍」，機組人員在安排飛機出發時要額外小心，而且對機師計算燃油和續航力的挑戰非常大。