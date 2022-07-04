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上海人不惜包機…占領三亞酒店

中國新聞組／北京4日電
上海跨省遊出現「井噴」，圖為準備搭機的遊客。(取材自縱相新聞)
上海跨省遊出現「井噴」，圖為準備搭機的遊客。(取材自縱相新聞)

隨著上海疫情防控形勢持續向好，暑期旅遊市場升溫，上海跨省遊也出現「井噴」效應，甘肅、海南皆對上海遊客敞開懷抱。一周以來上海前往海南的機票、酒店預訂量激增，價格隨之上漲。有人買不到機票，甚至拉上親朋好友集體包機。有網友感慨，一到三亞整個酒店都是上海話，連吃早餐都得排隊進餐廳。

來源：YouTube

縱相新聞報導，上海首個跨省旅遊團在7月1日出發，22名遊客及2名領隊早上到了虹橋機場T1航站樓。他們中有退休老人，有結伴出行的閨密，也有家長帶著孩子，目的地是甘肅。甘肅首發團只開放了22個名額，上線2天就已售罄。

上海春秋旅遊社導遊周雲飛指出，此次也是他今年第一次坐飛機。這次首發團將全程視頻直播，用畫面告訴粉絲「詩和遠方的日子終於回來了」。

除了甘肅，上海去三亞旅遊更是火爆。多家在線旅遊平台數據均顯示，6月25日以來，海南成為上海跨省遊最受歡迎的旅遊目的地，上海-三亞出票量增幅甚至達146%。

一周以來上海前往海南的機票、酒店預訂量激增。6月26日至30日，海南全省酒店價格環比上漲超過50%，在亞龍灣、三亞灣、海棠灣等熱門度假區，部分高星酒店房價漲幅甚至超過100%。

部分熱門酒店價格翻一倍，有人買不到機票，甚至拉上親朋好友集體包機。當地旅遊業人士透露，有上海遊客因為沒有直航的飛機票，最後10來個人包了商務飛機到三亞。

據現場視頻顯示，到了三亞的上海人已經要面臨沒有房間，吃早餐還要排隊進餐廳的狀況。更有網友感慨，一到三亞整個酒店都是上海話，「老嗲了」。

除了酒店價格翻番，機票價格也水漲船高。部分航空公司為滿足市場需求，還臨時更換了載客量更大的機型，話題還一度衝上熱搜榜。

不僅三亞受歡迎，海口、萬寧、陵水、儋州也是熱門出遊地，民宿的訂單量直接增長一倍，部分熱門民宿的房源已經訂到了8月。

報導指出，如果不離開上海，夏日炎炎在近郊海邊玩耍也是不錯的選擇。

奉賢碧海金沙景區7月2日正式開泳，不少遊客帶著孩子到海邊戲水，南匯海灘上也都是人。網友笑道「真正的人山人海」、「彷彿全上海人民都在趕海」。

三亞飯店裡排隊吃早餐的遊客。(視頻截圖)
三亞飯店裡排隊吃早餐的遊客。(視頻截圖)

甘肅 民宿 疫情

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