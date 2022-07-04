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單日新增近300例 安徽泗縣下禁足令「三長制」控疫

中國新聞組／北京4日電
疫情升溫，泗縣邊界104國道上車輛稀少。（新華社）
疫情升溫，泗縣邊界104國道上車輛稀少。（新華社）

安徽泗縣新冠疫情擴大，3日中國新增380宗本土感染個案，當中256宗來自泗縣。泗縣全縣封控五天後，疫情防控應急指揮部3日實行「三長制」，以小區長、樓棟長和單元長分層管理，協助小區靜態管理工作、居民足不出戶。

來源：YouTube

衛健委通報，7月3日中國新增本土病例41例，其中安徽29例，江蘇4例，另新增本土無症狀感染者339例（安徽258例，江蘇52例等）。而泗縣增29例本土病例，227例無症狀感者。截至7月3日20時，安徽泗縣共報告798例陽性病例，其中確診病例123例，無症狀感染者675例。

過去一周，人口近百萬的皖北泗縣新增感染者已經超過500例，疫情還外溢多地。 鑑於泗縣疫情初期源頭不清、底數不明，為阻斷傳播鏈，當地已第一時間實施社會面管控，全縣靜態管理、人員足不出戶。

安徽泗縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部3日發布通告，全縣範圍內新增13個高風險區。安徽省委書記鄭柵潔要求，做到一周內實現社會面清零、零死亡、不外溢。

經安徽省疫防辦協調，亳州、滁州等地支援宿州市核酸檢測方艙和檢測車，檢測力量達17.1萬單管/日。自6月26日至7月2日，已開展五輪區域核酸檢測，共採集樣本263.97萬人次，目前正在開展第六輪區域核酸檢測。

此外，該縣決定實行疫情防控小區長、樓棟長和單元長「三長」管理制度明確管理職責。

以小區長為例，要明白小區基本情況、疫情狀況、防疫要求。比如所在小區現有居家人數、隔離轉運人數、賦紅黃碼人數、陽性人數、密接和次密接人數，以及上述重點人員所在具體樓棟、單元、房號等信息。他們要協助小區靜態管理工作，配合做好核酸檢測和隔離轉運、區域內環境消殺、物資保供、特殊人群需求保障等工作。 

另一新增疫情的是江蘇省無錫市，自6月28日至7月2日已累計72名陽性感染者。當地通報，市民非必要不離錫，自覺做到少出門，提倡單位職工、企業員工點對點出行，減少參加聚集性活動。

目前無錫汽車客運站已暫停運行；處於地下室的商場超市、健身房，封閉遊船、公共浴室、宗教活動和商品展銷等人員密集、空間密閉場所暫停營業；各大景區關閉，商場、銀行等場所縮短營業時間，餐飲停止堂食（內用）。

圖為貼在虹鄉家園小區樓棟的樓道長電話和生活物資供應電話。(取材自安徽網)
圖為貼在虹鄉家園小區樓棟的樓道長電話和生活物資供應電話。(取材自安徽網)

疫情 檢測 健身

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