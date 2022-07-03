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中國這款雪糕真神奇 31℃下放1小時竟沒融化

中國新聞組／上海3日電
雪糕在31℃的室溫下放置近1小時後，仍然沒有完全融化。（取材自上游新聞）
雪糕在31℃的室溫下放置近1小時後，仍然沒有完全融化。（取材自上游新聞）

有網友發文稱，鍾薛高一款海鹽口味雪糕在31℃的室溫下放置近1小時後，仍然沒有完全融化，引發網友熱烈討論。有網友推測，雪糕不會融化，是添加了防腐劑、凝固劑等成分；還有網友擔心，不會化的雪糕還能吃嗎？

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻中，網友將海鹽口味的鍾薛高雪糕打開後，在室溫31℃下放置。半小時後，雪糕表面的冰層化開，呈現奶油狀。50分鐘後，盒子裡的雪糕變成黏稠的乳狀物，而非水狀物，整體形態完好。

一家食品公司負責人認為，「不存在不融化的雪糕」，這其實是消費者存在誤解。事實上，雪糕在31℃的室溫下放置1小時後，已經處於融化狀態了，只是雪糕裡添加了一些食品增稠劑等成分，在融化後也能保持比較好的黏稠狀，看起來沒有融化而已。這類增稠劑、乳化劑等食品添加劑不會對人體造成影響，可以放心購買食用。

針對雪糕不融化問題，鍾薛高回應，並不存在不融化的雪糕。固形物高、水少，完全融化後自然就為黏稠狀，不會完全散開變成一灘水狀。

鍾薛高表示，融化呈黏稠狀是因為產品主要成分為牛奶、稀奶油、椰漿、煉乳、全脂奶粉、冰蛋黃等，產品本身固形物含量達到40%左右，除部分原料本身含少量水外，未額外添加飲用水。同時對於添加問題，為在貨架期內保持產品的良好風味和形態，產品僅使用極少量的食品乳化增稠劑，均嚴格按照國家相關標準添加。

雪糕在室溫31℃的條件下放置半小時後，表層冰面出現融化跡象。（取材自上游新聞）
雪糕在室溫31℃的條件下放置半小時後，表層冰面出現融化跡象。（取材自上游新聞）

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