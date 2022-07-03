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蘇州小區結餘款 百萬元分紅業主…每戶能分數百元

中國新聞組／北京3日電
業主收到分紅。（取材自極目新聞）
業主收到分紅。（取材自極目新聞）

江蘇蘇州一小區業委會，今年公共收益結餘達100萬元（人民幣，下同，約15萬美元），經過全體業主投票後決定按照各戶的面積分發，每平方米大約5.8元。一位業主洪女士高興地說，「今天我們小區跟過年一樣，張燈結彩，非常開心」，她分到了700多元，準備和鄰居一起吃大餐。

來源：YouTube

極目新聞報導，洪女士在該小區買房近四年，她表示，小區公共收益結餘款來自於物業共同管理廣告、停車位等收益，前幾年都用在小區的改造項目上。經過開源節流，到今年共有近100萬元結餘。經過全體業主投票，最終決定現金分紅給大家。

業委會給全體業主的信中寫到，「預計到6月，公共收益將結餘100萬。業主委員會打算把這些公共收益進行一次全小區分紅，滿足業主們一直以來的心願」，文中還標明分紅標準，即按照房產證面積發放，大約5.8元/平方米。有業主留言說，「我們也成為別人家的小區了」。

業委會還公布全體業主的投票結果，該小區共計1321戶，參與投票921戶，其中同意的有910戶。

分紅現場。（視頻截圖）
分紅現場。（視頻截圖）

小區物業工作人員表示，分紅現場會核對房產證，根據面積當面結清，當天上午已基本完成分紅。此外，若是有業主無法當天到現場領取，一個月內都可以前往物業領取，若過了7月31日仍未領取，可在與物業溝通確認之後，用來抵扣下一年度物業費。

「分錢不是主要目的，讓大家參與到社區治理，能體驗到治理的成果」，該業委會一名成員介紹，此前小區的公共收益基本都用來改造小區了，如安裝高空拋物攝像頭、消防自動報警系統、外牆翻新等，近兩年來，改造項目較少，收益有了結餘，經過商討，最終決定現金分紅。「說起來錢不算多，一戶通常能分幾百元，但希望可以給業主們的生活注入一點新的信心」，該業委會成員說。

分紅現場。（視頻截圖）
分紅現場。（視頻截圖）

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