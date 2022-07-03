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化石為證 大熊貓吃竹子已600萬年

中國新聞組／北京3日電
大熊貓抓握和咀嚼竹子。（新華社）
大熊貓抓握和咀嚼竹子。（新華社）

中美科學家透過化石發現，擁有「六根手指」的大熊貓愛吃竹子的歷史至少已有600萬年，這項研究發表於國際期刊「科學報告」上。

新華社報導，與其他哺乳動物前肢有五根手指不同，大熊貓還有「第六指」，那就是手掌前端的一個增大的手腕部骨骼——「橈側籽骨」。它就像一根多出來的拇指，讓大熊貓的手掌得以抓住竹子。

該研究由中科院古脊椎動物與古人類研究所、中科院昆明動物研究所、美國洛杉磯自然歷史博物館等共同完成。

科學家對雲南昭通盆地水塘壩大熊貓祖先——「始熊貓」化石進行研究，古生物學家發現，距今600萬至700萬年前的始熊貓已具有「第六指」，而一直到現代，大熊貓的「第六指」並沒有進一步增大。

研究指出，大熊貓的「第六指」不像人類拇指能獨立運動，而是固定關節，與第一掌骨和舟月骨形成複合體，再與其他掌骨聯動。雖然是被動抓握，但已為大熊貓提供吃竹子所需的抓握力。

中科院昆明動物研究所研究員吉學平介紹，大熊貓用牙齒撕裂竹竿時，緊緊抓住竹竿是「第六指」最主要的功能。大熊貓並沒有演化出一個更長的橈側籽骨，而是始終保留著小而扁的簡陋結構，就像專門為抓握竹子設計，以防止竹子從手中滑落。

而「第六指」之所以沒有進一步伸長，是為兼顧抓握竹竿和承擔體重的功能，避免過大的橈側籽骨對行走造成干擾。因此「第六指」進化得不長不短，正合適。

雲南昭通水塘壩大熊貓祖先的生態復原圖。（新華社）
雲南昭通水塘壩大熊貓祖先的生態復原圖。（新華社）

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