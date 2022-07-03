安徽省委書記怒批12車道的工程找到了 位在窮困的淮南

安徽省淮南市的玉蘭大道，被省委書記鄭柵潔點名批評路很寬，車沒幾輛。（取材自上游新聞)

中國安徽省委書記鄭柵潔日前指責某些幹部好做面子工程、不做裡子工程，他並舉例某縣人口不多，修馬路卻修了12車道，路很豪華車卻沒幾輛，網友追查發現，他指的就是淮南市的玉蘭大道。

7月2日上午，安徽召開16個省轄市二季度工作評議會。省委書記鄭柵潔批個別幹部「虛、躲、冷、粗、假」，並指出，作風問題背後是政績觀問題。他舉例說，某縣經濟體量靠後、人口總量不多，人流量、車流量不大，修馬路卻修了12車道，路很豪華，跑在路上的車卻沒幾輛。好做面子工程，不做裡子工程，是一些幹部政績觀發生偏差、決策失誤的具體體現。

「省委書記怒批12車道」上了熱搜以後，引發網友熱烈討論。有不少網友在評論中說：說的就是淮南。

上游新聞報導，這條被安徽省委書記點名批評的「12車道」，是位於安徽省淮南市的玉蘭大道。該道路是連接高鐵淮南南站與淮南市老城區的城市主幹道，設計為寬度80米12車道快速路，於2019年9月全線通車。

淮南地處安徽中北部，為安徽省轄地級市，下轄5區2縣。截至2021年末，淮南市常住人口304萬人。根據2021年安徽各地市GDP排名，淮南市在全省16個地市中排名第12位。全年全市生產總值1457億元人民幣。