我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

安徽省委書記怒批12車道的工程找到了 位在窮困的淮南

記者陳言喬／即時報導
安徽省淮南市的玉蘭大道，被省委書記鄭柵潔點名批評路很寬，車沒幾輛。（取材自上游新聞)
安徽省淮南市的玉蘭大道，被省委書記鄭柵潔點名批評路很寬，車沒幾輛。（取材自上游新聞)

中國安徽省委書記鄭柵潔日前指責某些幹部好做面子工程、不做裡子工程，他並舉例某縣人口不多，修馬路卻修了12車道，路很豪華車卻沒幾輛，網友追查發現，他指的就是淮南市的玉蘭大道。

7月2日上午，安徽召開16個省轄市二季度工作評議會。省委書記鄭柵潔批個別幹部「虛、躲、冷、粗、假」，並指出，作風問題背後是政績觀問題。他舉例說，某縣經濟體量靠後、人口總量不多，人流量、車流量不大，修馬路卻修了12車道，路很豪華，跑在路上的車卻沒幾輛。好做面子工程，不做裡子工程，是一些幹部政績觀發生偏差、決策失誤的具體體現。

「省委書記怒批12車道」上了熱搜以後，引發網友熱烈討論。有不少網友在評論中說：說的就是淮南。

上游新聞報導，這條被安徽省委書記點名批評的「12車道」，是位於安徽省淮南市的玉蘭大道。該道路是連接高鐵淮南南站與淮南市老城區的城市主幹道，設計為寬度80米12車道快速路，於2019年9月全線通車。

淮南地處安徽中北部，為安徽省轄地級市，下轄5區2縣。截至2021年末，淮南市常住人口304萬人。根據2021年安徽各地市GDP排名，淮南市在全省16個地市中排名第12位。全年全市生產總值1457億元人民幣。

上一則

上海連6天新冠+0 航班報復性起飛 2機場單日航班均破百

下一則

旗下藝人不停翻車 德雲社被質疑「德」去哪裡了？

延伸閱讀

芙蓉颱風襲廣東致貨船沉沒 30名船員失蹤 僅3人獲救

芙蓉颱風襲廣東致貨船沉沒 30名船員失蹤 僅3人獲救
華婦之死 社區籲整頓8大道雙排停車、非法擺攤

華婦之死 社區籲整頓8大道雙排停車、非法擺攤
艾市殉職兩警員 南加警界追悼

艾市殉職兩警員 南加警界追悼
大中華超市法拉盛一號店 七月一日恢復營業

大中華超市法拉盛一號店 七月一日恢復營業

熱門新聞

山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
習近平在香港的座車為紅旗N701防彈轎車。（取材自汽車志）

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

2022-07-01 22:32
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
慶祝香港主權移交25周年，中國國家主席習近平旋風式訪問香港。美聯社

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

2022-07-01 10:03

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單