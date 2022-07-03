中國掀騎行熱 自行車火了 上萬元高端車搶空

自行車店已賣空的展示位。(取材自中新經緯)

在騎行熱浪潮下，想擁有一輛心儀的自行車，除了錢，還要有等待交付的耐心。某電商平台數據顯示，3月以來，山地車、騎行等關鍵詞的搜索熱度居高不下，自行車銷量大增，其中兒童自行車銷量同比增長近50%，售價在1萬元人民幣(約1,491美元)以上的自行車更是搶手。

北京 通州一家捷安特的銷售人員孟惠(化名)指著店內展示架，「這裡原來擺滿了售價在萬元以上的自行車，現在全賣沒了。」而在現貨緊缺下，部分品牌的二手貨價格也走高。有車主反映，騎了一、兩年的車仍能原價出手，「保值率槓槓的」。也有車主說。沒想到自行車成了「理財產品」。

據中新經緯報導，最近迷上騎行的馮靜靜(化名)在二手交易平台上花1.6萬元買了產自英國、由工匠手工製造的Brompton(俗稱小布 )自行車，小布原價1.5萬元。馮靜靜說，二手交易平台上雖然貴了1000元，但至少是現貨，如果在直營店購買同款車型同款顏色，至少要等待兩個月。

報導稱，北京通州美利達自行車的銷售人員也說，今年北京這波疫情 初期開始，自行車就開始不愁賣了，但是廠家庫存不足，疫情又造成了運輸困難，賣車的都沒地進貨，「現在店內所有的能賣的自行車都擺出來了，原本擺滿了售價在萬元以上的自行車，現在全賣沒了。」

另據紅星新聞報導，有人擔心會不會有人像過去「炒鞋」一樣來「炒自行車」，結果可能血本無歸。報導分析，目前的自行車熱，更像是最近在社交媒體上火爆的露營一樣，代表的是一種流行趨勢。只不過相比露營，自行車擁有更多的實用性，受眾更廣，也更容易出圈。所謂自行車成「理財產品」，也不過是針對少數高端品牌自行車，本質反映的是短期供不應求的現狀，而不是已經成為一門可以「投機」的生意。