疫情防控顯現成效 民眾紛走出家門 不少旅遊景點要「爆」了

大理遊客增多。(取材自微信)

暑期本是出遊旺季，如今又逢多地疫情 防控顯現成效，於是，大人小孩紛紛走出家門，各地遊客量也開始上漲。不少旅遊景點都要「爆」了。

中新財經報導，「5月份是小孩6歲生日，本來答應她去迪士尼 過，但因為前段時間北京 疫情比較嚴重，就沒能去成。最近如果能抽出空，準備帶著老婆孩子去上海玩玩。」在北京生活的小郭說。最近和小郭一樣，抱有出行想法的人並不少。

上海迪士尼樂園有多火？飛豬平台上，開售首日的門票出票量較3月正常營業期日均增長42%。

搜索上海迪士尼樂園酒店，分別選擇7月1日、2日入住，所有房型均顯示庫存不足。此後幾天，仍有部分房型顯示已訂完。

旅遊市場暖起來的還有北京。5月份北京疫情較為嚴重時，旅遊業也進入「冷淡期」。但隨著疫情得到控制，密雲區某熱門酒店負責人稱，「我們家6月份的訂單都『爆』了，客人不間斷。」他補充道。飛豬數據顯示，近一周，北京酒店預訂量環比上月同期增長超1.2倍，上海酒店預訂量已恢復至3月正常營業期的日均水平。

「五一」假期前，雲南麗江經營某民宿12年的老闆汪俊，還在為稀少的客流發愁。近日汪俊透露，「自己的民宿客人多了點。」

「最近這段時間，麗江遊客量恢復很多。6月15日以後，相較之前日均增加了近2萬名遊客。」汪俊說。

大理白族自治州文旅局近日也發文稱，大理多個旅遊景區，逐漸重現往日熱鬧景象。近期大理古城日均接待遊客1萬2000人次左右，古城觀光遊覽車最高接待量超4000人次。

避暑勝地廬山景區也迎來旅遊熱潮，學生遊、親子遊、團隊遊實現翻番增長。據廬山旅遊發展委員會統計，6月6日至26日，廬山景區接待遊客達91.9萬人次，其中山上核心景區接待遊客46.8萬人次。

廣州長隆旅遊度假區官方客服也說，「暑期遊客量相對多一些，這幾天遊客增加也比較明顯。」

「進入6月後，民航運輸生產恢復速度加快，單日航班量由月初的6489班增加至最高1萬609班，單日旅客運輸量由月初的44.5萬人次增加至最高89.6萬人次。」民航局數據顯示，特別是最近一周(6月20日至26日)，日均航班量達到9860班，日均旅客運輸量達80.4萬人次。