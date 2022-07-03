連6天+0 上海航班「報復性」起飛 浦東、虹橋機場航班量均破百

各航空公司批量恢復上海航線營運，京滬航班也大增。(取材自東航APP)

隨著上海連續六天新冠本土確診「零新增」，疫情 基本結束，各航空公司批量恢復上海航線 營運，航班量大增，光1日浦東、虹橋兩大機場 航班量均破百。多家航空公司並已陸續恢復京滬航班。而其中熱度最高的航線是上海赴海南三亞，單日出票量增幅達146%，買不到直航機票的市民，就算包機也要成行。上海民航市場正「報復性」恢復。

上海繼連續五天本土「零新增」後，2日新增2例本土確診病例均在隔離管控中發現，可謂連六天實現社會面清零。疫情向好加上暑運到來，帶來爆發性的出遊、商務人潮，澎湃新聞報導，上海浦東國際機場和虹橋機場兩場國內客運航班量正加速復甦，1日，上海浦東機場與上海虹橋機場的國內客運航班量首次破百，其中浦東機場為138班、虹橋機場為144班。

2日開始，京滬航班也批量恢復。以上海為主運營基地的航空公司率先恢復京滬航班，包括東航、吉祥航空、南航等都已增加航班，未來一周，國航、海航、深圳航空、四川航空等航空公司也都將陸續恢復京滬航班。民航專家林智傑表示，目前幾家航司的恢復計畫，是上海地區民航市場恢復的一個標誌。今年4月到6月間，京滬航線每日只有一個航班運行。

隨著多地放鬆對上海地區的疫情防控政策，上海跨省遊熱度持續走高，多家在線旅遊平台數據均顯示，6月25日以來，海南成為上海跨省遊最受歡迎的旅遊目的地，上海—三亞出票量增幅甚至達146%。這也帶動上海前往海南的機票、酒店預訂均「量價齊升」。上海飛三亞個別直航航班僅剩經濟艙全價票，亞龍灣、三亞灣、海棠灣等熱門度假區部分高星酒店漲幅超過100%。不少三亞、萬寧等熱門城市的民宿也早已滿房，訂到了7月中下旬。

一位三亞民宿的房東說，部分時段直航機票一位難求，有遊客甚至從上海包機來三亞。

另健康時報報導，儘管工信部宣帶取消通信行程卡「星號」標記，但仍有多地採取了替代方案。比如，陝西一碼通用旅居史標籤的顏色分類，但當地宣稱該標籤暫時對出行無影響，後來又刪除了相關新通知；杭州「四碼一屏」若涉及中高風險地區會有感嘆號，當地表示可向系統申訴核實；四川的天府健康通「多碼一屏」也有顏色標籤，當地也稱此碼對出行暫無影響。