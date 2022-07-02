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中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

記者陳言喬／即時報導
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國三大航空公司聯合向空中巴士購買292架A320NEO飛機，總金額達到史上最大的372.57億美元，撇除政治因素不談，專家稱這筆交易頗划算，「等經濟復甦再買就不只這個價了」。

時代財經報導，此次三大航司購買的機型均為A320NEO，其中南方航空、中國國航各買入96架，中國東航買入100架。

報導稱，本次一起購買飛機並非巧合，中國國內航空公司，尤其國有航空公司跟空巴、波音買飛機一般是發改委牽頭，一起談個大合同。過去也曾有三大航司一同購買同款飛機的情況。

國航、南航公告均披露，根據空巴2020年1月的目錄價格，A320NEO系列飛機的公開市場報價為每架約1.05億美元至1.36億美元，該基本價格包括機身和發動機。公告均表示，實際交易中空客將給予較大優惠幅度，實際價格將低於上述基本價格。

東航則公告稱，公司此次購買的A320NEO系列飛機是空客公司最新一代窄體機機型，較上一代機型的小時油耗可降低約15%、發動機噪音水準降低50%，燃油經濟性和環保水準明顯提升。

時代財經報導，民航專家林智傑受訪表示，現在購買飛機，價格較為划算。受疫情影響，目前飛機價格處於低點。現在下單，類似於「618購物節」，飛機採購價格可以讓航空公司在未來的15年都受益。

報導稱，值得注意的是，中國三大航司這次各買了800億元人民幣以上的飛機交易，十分罕見。

據不完全統計，南航近五年內共3次購入飛機，均無一次超過500億元。國航近年最大一筆購買飛機金額在2019年7月，向空巴買入20架A350-900，花費約437億元人民幣；東航最近一筆也僅289億元。

林智傑稱，此次交易對三大航司的資金壓力都不大，融資能力較強；另一方面，飛機採購資金不是一次全款，是分批分期支付的。這些飛機將於未來2至5年交付。

在購買理由上，南航稱當前是飛機引進談判的有利視窗期，公司利用當前時機有利於爭取更佳購機條件，本次飛機交易有助於增強本公司市場競爭力；南航指出，新購96架A320NEO系列飛機將使本集團運力增長約13.0%。

國航也表示，本次交易有利於優化機隊結構和長期運力補充，本次交易將使集團運力增長約10.4%。

東航說，本次購買的100架飛機將可對存量機型置換更新。在航空市場尚未完全恢復的情況下，公司引進飛機有利於爭取更優的商務條件，本次交易公司在飛機價格和其他一些商務條款等方面獲得了比過往更優的條件。

東航還稱，本次飛機引進後，將主要投放至中國國內幹線市場，後續部分飛機還將用於執飛日韓、東南亞等周邊國際航線。

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