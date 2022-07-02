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曾唱淡樓市 網紅學者任澤平蘇州搖號買樓 中籤率恐低至3.5%

中國新聞組／北京2日電
曾「唱淡」樓市的中國知名網紅經濟學者任澤平，被揭在蘇州搖號買房。（取材自微信）
曾「唱淡」樓市的中國知名網紅經濟學者任澤平，被揭在蘇州搖號買房。（取材自微信）

就在很多人對中國樓市抱著觀望態度的時候，曾「唱淡」樓市的中國知名網紅經濟學者任澤平，卻被揭在蘇州搖號買房。有關消息一出，即在社交平台引起廣泛關注，一度登上微博熱搜榜。任澤平曾發表「印錢生娃」言論，遭禁言後轉戰知識付費行業。

綜合媒體導，蘇州工業園區「萬科·頤和玲瓏花園」近日又創下新房搖號中籤率4.3%的新低。「任澤平」的名字出現在100套人才房認籌隊伍裡。任澤平曾於2021年4月-至今年4月期間擔任總部位於蘇州的東吳證券「首席經濟學家」一職，以蘇州市人才身分出現在認籌名單裡顯得順理成章。

萬科·頤和玲瓏花園項目二批次領證房源165套，人才100套、非人才房源61套，均價44503元/平方米。任澤平參與搖號的100套房源，共461位人才登記，中籤率約22%；其餘61套非人才房源有1406組購房人爭搶，中籤再創新低—4.3%。

按照搖號規則，如果任澤平沒有中籤人才房，那麼他將和其餘361位人才（如果無人放棄）一同加入普通搖號大軍，最終中籤率可能低至3.5%。

從頤和玲瓏花園的認籌情況來看，人才在蘇州園區這些高熱度板塊「搶房」，比普通購房者中籤率高出近5倍，足見蘇州對於搶人的誠意。微觀層面的價值也是該區域樓盤頻現千人搖的重要理由。如果順利入圍併購入143平方米的房源，意味著帳面利潤已有280萬元+。

據中指研究院數據，蘇州樓市回暖迅速，6月份新房成交面積環比漲幅達到208.5%（截至6月25日數據推算），成為二線城市中成交回暖力度最大的城市。

任澤平除在2017年至2021年擔任恒大集團首席經濟學家的經歷廣為人知外，近年對樓市發表的相關研判也頗受關注。他曾預言「中國經濟結構將發生歷史性巨變，新基建、新能源、數字經濟、高端製造將代替房地產、老基建成為經濟的新的發動機」，又預言「房地產、老基建等行業的時代過去了」及「房地產步入存量時代，區域分化將日益明顯，行業面臨洗牌，土地財政往房地產稅轉型是大勢所趨」。

對此，外界對其這次買房也有不同看法，甚至質疑這是「開發商炒作，知名人士+買房兩大熱點疊加也會吸引其他買家競買」。

據報導，在任澤平之前，名人參與熱門樓盤的新聞早已屢見不鮮。

今年6月初，杭州豪宅項目濱江盛元觀湖里項目公佈搖號入圍名單，共788組購房者登記名單中，濱江集團董事長戚金興也在列。這一中式豪宅項目正是由濱江集團開發。最終約36%的中籤率下，戚金興也未能搖中自家開發項目。他此前還參加過旗下的御品、海潮望月城的搖號，都沒能搖中。

另一房地產業內知名人士易居企業集團CEO丁祖昱，也未能搖中上海的熱門豪宅項目。手上沒房的丁祖昱，自稱為「社保鉅子」，即名下無房且社保年限足夠長。

網傳任澤平搖號的樓盤。（取材自微博）
網傳任澤平搖號的樓盤。（取材自微博）

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