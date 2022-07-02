入境者疫情隔離期間 中國加碼排查猴痘

中國要求對入境人員，同時排查新冠和猴痘病毒。(路透)

由於猴痘疫情 在全球蔓延，中國國家衛健委1日發布「猴痘防控技術指南（2022年版）」，明訂對於現有入境人員隔離期間，各地在排查新冠病毒感染的同時，也應主動進行猴痘病毒排查。

據央視報導，指南指出，出入境人員和涉疫地區人員需關注所在國的猴痘疫情訊息。指南規定，現有入境人員隔離期間，在排查新冠病毒感染的同時，各地應主動對入境人員進行猴痘病毒排查。

其中，特別是入境中國前21天內，有猴痘疫情報告國旅居史的人員，指南要求，應密切監測出疹情況，若地方發現可疑人員或疑似病例，應按相關規定及時報告轄區疾控機構並轉送定點收治醫療機構。

指南還說，中國各級各類醫療衛生機構日常接診發熱伴出疹病人時，應注意詢問病例流行病學史，同時進行病原學篩查，排除水痘、風疹、麻疹或其他明確病因引起。

在此之前，中國國務院 甫於6月28日發布防控方案第9版，放寬隔離期限和方式，將入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離＋7天居家監測」，調整為「7天集中隔離＋3天居家監測」，隨後上海市、廣東省等地方政府陸續宣布，以此方案調整當地的管控措施。

值得注意的是，由於北京市政府目前尚未統一宣布，對入境隔離管控措施進行調整，因此各區出現各自為政、執行情況不一的現象，以海淀區為例，當地入境人員隔離酒店表示，現階段仍以原先14天集中隔離的方案為準，待區政府新政公布後再行調整。