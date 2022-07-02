官媒：健康碼全中國互認 不能再等了

新京報評論文章建議健康碼全中國互認。(取材自新京報)

新京報發表評論文章「健康碼 全國互認，不能再等了」指出，在疫情 防控愈發科學、精準的背景下，呼籲健康碼全國統一管理也成了不容忽視的公眾訴求。

文章指出，近日，安徽亳州市數據資源管理局網站刊發了一則基層建議。建議稱，「各地健康碼雖然在疫情防控中發揮了不可或缺的作用，但在應用過程中暴露出地區之間不共享互認、數據交換延遲、監管不到位等一些問題，建議收歸全國統一管理，進一步提升健康碼疫情防控效能。」

文章說，這條建議迅速引起了網友極大的讚成與共鳴。疫情以來，各地健康碼不互認是一個很大的問題，影響著公眾的出行與工作。在疫情防控愈發科學、精準的背景下，呼籲健康碼全國統一管理也成了不容忽視的公眾訴求。

文章稱，目前，中國大部分地區健康碼以「省內通行」為主，也有部分地區之間實行健康碼互認，但從全國層面來看，這種「互認互通」、「信息共享」仍然是缺失的。這實際上給公眾的生活與經濟往來都造成了阻礙。

公眾跨省穿行中，需要不斷切換健康碼以進行身分認證，而若健康碼的數據更新不及時，無法共享核酸檢測結果，則無疑會出現行程被中斷的情況。尤其是對於省際貨車司機、商旅人士等出行需求大的群體來說。

文章指出，早日實現健康碼全國互認，仍需國家層面拿出決心，快速推動。在具體執行上，國家有關部門不妨給予各省市相關的技術支撐，從源頭打通數據壁壘，提高全國統一健康碼的數據負載能力，同時防止出現因「一碼通行」造成的個人信息洩露等問題。

文章最後說，全國防疫 一盤棋的大背景下，實現健康碼全國互通，某種程度上，這也是精準防疫的應有之義。