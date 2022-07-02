我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

官媒：健康碼全中國互認 不能再等了

中國新聞組／北京2日電
新京報評論文章建議健康碼全中國互認。(取材自新京報)
新京報評論文章建議健康碼全中國互認。(取材自新京報)

新京報發表評論文章「健康碼全國互認，不能再等了」指出，在疫情防控愈發科學、精準的背景下，呼籲健康碼全國統一管理也成了不容忽視的公眾訴求。

文章指出，近日，安徽亳州市數據資源管理局網站刊發了一則基層建議。建議稱，「各地健康碼雖然在疫情防控中發揮了不可或缺的作用，但在應用過程中暴露出地區之間不共享互認、數據交換延遲、監管不到位等一些問題，建議收歸全國統一管理，進一步提升健康碼疫情防控效能。」

文章說，這條建議迅速引起了網友極大的讚成與共鳴。疫情以來，各地健康碼不互認是一個很大的問題，影響著公眾的出行與工作。在疫情防控愈發科學、精準的背景下，呼籲健康碼全國統一管理也成了不容忽視的公眾訴求。

文章稱，目前，中國大部分地區健康碼以「省內通行」為主，也有部分地區之間實行健康碼互認，但從全國層面來看，這種「互認互通」、「信息共享」仍然是缺失的。這實際上給公眾的生活與經濟往來都造成了阻礙。

公眾跨省穿行中，需要不斷切換健康碼以進行身分認證，而若健康碼的數據更新不及時，無法共享核酸檢測結果，則無疑會出現行程被中斷的情況。尤其是對於省際貨車司機、商旅人士等出行需求大的群體來說。

文章指出，早日實現健康碼全國互認，仍需國家層面拿出決心，快速推動。在具體執行上，國家有關部門不妨給予各省市相關的技術支撐，從源頭打通數據壁壘，提高全國統一健康碼的數據負載能力，同時防止出現因「一碼通行」造成的個人信息洩露等問題。

文章最後說，全國防疫一盤棋的大背景下，實現健康碼全國互通，某種程度上，這也是精準防疫的應有之義。

健康碼 疫情 防疫

上一則

20天繞日本一圈 中國三軍艦回來了

下一則

入境者疫情隔離期間 中國加碼排查猴痘

延伸閱讀

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
習近平訪港為何到深圳下榻？港媒：踐行大灣區融合發展

習近平訪港為何到深圳下榻？港媒：踐行大灣區融合發展
經濟學人刪掉「豬比中國人會吃」 被懟「人寫不出這話」

經濟學人刪掉「豬比中國人會吃」 被懟「人寫不出這話」
中行程卡「摘星」後 火車票搜索量猛漲、跨省遊復甦

中行程卡「摘星」後 火車票搜索量猛漲、跨省遊復甦

熱門新聞

山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
慶祝香港主權移交25周年，中國國家主席習近平旋風式訪問香港。美聯社

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

2022-07-01 10:03
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58
鋼琴家郎朗。(中新社)

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

2022-06-28 22:50

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%