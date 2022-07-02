中國芯片業搶人 加薪100%阻員工跳槽

中國芯片企業掀起一場搶奪人才大戰。(取材自每日經濟新聞)

「芯片行業是各個層次、各個環節都缺人。」為解決被美禁令「卡脖子」，中國芯片企業掀起一場搶奪人才大戰，不僅從5月就開始「秋招」，各家公司開出的薪資待遇一個比一個高，甚至有想離職的員工還立刻被以「加薪100%」慰留。尤其今年畢業生首次突破千萬，行業內卷更加嚴重，「搶人就像競拍一樣」。不過隨之而來的是芯片企業的用人門檻在降低，恐衝擊未來發展。

每日經濟新聞報導，當前中國芯片行業的人才缺口超過20萬人，而2022年跳槽薪酬漲幅榜上，芯片行業薪水漲幅居首位，超過了50%。一場芯片行業的人才爭奪戰正熱烈上演，有畢業生早在去年秋招就拿到八至十多個芯片企業Offer，最高年薪開到了50萬元人民幣（約7.4萬美元）。

2022年全國各類高校畢業生首次突破1000萬人，同時受疫情 和國際形勢影響，就業 市場用人需求下降。但芯片相關畢業生不僅絲毫未受整體就業形勢的影響，還很「吃香」。一家知名電子科技有限公司人力資源部門負責人王女士說，2020年以來，芯片企業之間的「競拍式」搶人異常激烈。「真的是不惜成本搶人，這也使得行業內卷很嚴重。薪酬越開越高，企業成本超負荷」。

知名人才服務有限公司資深獵頭Grace表示，芯片行業的薪酬上漲主要是通過人員跳槽來推動和體現，因此甚至出現新老員工工資倒掛的怪象。而老員工工資被倒掛時又很容易被挖，有老員工接到另一家企業以雙倍工資挖他消息時向公司辭職，他的公司二話不說給他加薪100%，與挖人單位提供的一致，「真的就像競拍一樣」。

E課網創始人賴琳暉表示，由於缺人，芯片企業的用人門檻在降低，只能退而求次招了一批非芯片專業的人。「說實話是被逼得沒有辦法。本來是想去菜市場買魚，菜市場沒魚了，就變成要自己挖個池塘養魚了」。

深圳一家pre-IPO企業西安分公司原本計畫兩年要招100人，目前還沒完成。「我們作為頭部企業，對手也會從我們這裡挖人」，西安分公司技術負責人王得利說，芯片行業中層次人才跳動非常誇張，「他們甚至半年一跳、一年一跳」。

王得利說，「資深工程師大多數挖不動，因為他們的薪酬動則上百萬，然後還有期權。挖中層是最划算的，50萬或80萬（年薪），再加期權，然後再帶個小項目，他們就被挖走了」。