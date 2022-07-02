我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

騰訊、字節跳動再傳裁員 擴大到核心業務 影響數千人

記者林則宏／綜合報導
騰訊等中國網路科技大廠再度傳出裁員消息。(路透)
騰訊等中國網路科技大廠再度傳出裁員消息。(路透)

自2020年底官方大力整頓網路平台經濟以來，中國網路企業裁員整併的消息就不斷。據華爾街日報報導，包括騰訊、字節跳動在內的公司正在實施新的裁員計畫，最新一輪成本削減行動將影響數以千計的員工。

報導稱，過去的裁員重點主要是重組虧損業務和非核心部門。不過，隨著Omicron疫情促使官方採取嚴格的封控措施，影響到中國經濟後，一些公司已將裁員擴大到核心業務。

華爾街日報引述惠譽（Fitch Ratings）分析師Kelvin Ho說法指出，總體經濟風險已經超過了監管風險。他表示，在增長放緩的情況下，一些公司將不得不重新考慮自身業務結構是否合適。

推特、微軟、特斯拉等美國科技巨頭，隨著經濟不確定性增加，如今也同樣開始裁員或放慢招聘速度。

根據騰訊早前公布的財報，今年第一季，騰訊總營收幾乎是零增長，淨利則大減51%。分業務來看，中國國內遊戲收入僅增長1%，媒體廣告收入年比則衰退30%，整體表現遠低於市場預期。

華爾街日報指出，據了解裁員情況的騰訊員工透露，騰訊計畫今年底前對不同的業務部門進行裁員，將波及一些核心業務，而且可能影響到一些中高級管理人員。據稱，騰訊尚未確定最終裁員人數，但可能至少涉及數以百計的員工。

字節跳動新一輪裁員則會影響其遊戲業務部門。有現任員工透露，5月以來，字節跳動已裁掉上海一家遊戲開發工作室約300名員工中半數以上人員，該工作室並於6月早些時候解散，公司還裁掉一個遊戲發行部門的數十人。

還有字節跳動的現任和前員工表示，由於教育領域的需求疲弱，該公司將對教育業務部門進一步裁員3000人左右。中國官方為減輕學生課業負擔，在去年7月推出「雙減」政策後，字節跳動的教育部門就已裁減數千名員工。

報導指出，嗶哩嗶哩5月以來也一直在裁減遊戲、直播等核心業務部門的人員。嗶哩嗶哩首席執行官陳睿6月在分析師電話會議上曾表示，「降本增效」對於科技行業未來幾年都是重要的工作。

裁員 教育部 華爾街

上一則

慶重歸自由 上海人雨中集體搓澡 被嘲核酸正常精神失常

下一則

中首度公布戰機命名 殲20是威龍、殲16是潛龍

延伸閱讀

中國網路科技大廠再爆裁員潮 恐有數千人受影響

中國網路科技大廠再爆裁員潮 恐有數千人受影響
拒參加每日禱告 北卡2人遭裁員 EEOC伸張正義

拒參加每日禱告 北卡2人遭裁員 EEOC伸張正義
新一波科技裁員潮 不同先前

新一波科技裁員潮 不同先前
收入放緩 Netflix再裁員300人

收入放緩 Netflix再裁員300人

熱門新聞

山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
慶祝香港主權移交25周年，中國國家主席習近平旋風式訪問香港。美聯社

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

2022-07-01 10:03
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58
鋼琴家郎朗。(中新社)

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

2022-06-28 22:50

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%