河南村鎮銀行弊案 官方：研制處置方案 提醒客戶線上登記

儲戶在銀行門口舉布條維權。(取材自微博)

河南 省地方金融監管局網站消息，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人員表示，鑑於河南省禹州新民生等四家村鎮銀行案件偵辦取得重大進展，有關部門正在甄別信息，研究制定處置方案。提醒相關客戶通過線上程序抓緊登記，如實登記。另外，銀保監官員空降河南，「救火」意味濃厚。

河南省村鎮銀行弊案，爆出鄭州 當局擅自對部分銀行存戶「賦紅碼」，阻止他們赴鄭州維權，鄭州市政法委常務副書記馮獻彬等五名官員因此被處分。港媒報導，中國銀保監會城市銀行部副主任劉榮6月30日出任河南省政府副秘書長兼省地方金融監管局黨組書記、副局長，「救火」意味濃厚。

綜合界面新聞、新京報等報導，河南銀保監局、河南省地方金融監管局7月1日通報，禹州新民生等四家村鎮銀行案件偵辦「取得重大進展」，有關部門正在甄別信息，研究制定處置方案。提醒相關客戶通過線上程序抓緊登記，如實登記。不過通報未透露調查的具體進展。

禹州新民生村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行6月20日發布公告說，即日起按照金融管理部門要求展開線上客戶資金訊息登記工作。凡在該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記。

許昌市公安 局6月18日通報，4月19日，許昌市公安機關依法對新財富集團涉嫌重大犯罪立案偵查。初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。公安機關已拘捕一批疑犯，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

同日，針對近期個別村鎮銀行線上服務管道關閉問題，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，各級金融管理部門密切配合公安機關展開調查，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關資金情況正在排查。