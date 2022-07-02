水土特殊？四川「雙胞胎村」 全村2000人狂生33對

柏木村部分雙胞胎照片。（取材自紅星新聞）

四川眉山市丹棱縣有個「雙胞胎村」，村裡近三年每年都有一對雙胞胎出生，據統計，目前全村共有33對雙胞胎。由於村子裡實在太多對雙胞胎，不僅外人時常弄混，有時就連家人都分不清。面對有人認為這些雙胞胎是試管嬰兒，多位雙胞胎家長表示，村子裡的雙胞胎全是自然生育。

柏木村部分雙胞胎照片。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，在四川眉山市丹棱縣順龍鄉柏木村，雙胞胎十分常見。柏木村黨總支書記、主任李玉霞說，「最近三年，我們村每年都有一對雙胞胎出生，其中有兩對還是龍鳳胎。」而她自己就有一對雙胞胎女兒。

李藝的龍鳳胎。（取材自紅星新聞）

據村裡統計，截至2022年，柏木村全村2119人，有33對雙胞胎。其中5對因疾病或意外死亡；另外28對有7對雙胞胎剩一人。

32歲的謝富飛表示，身邊有很多同學、朋友都生有雙胞胎，姑姑也生了一對雙胞胎。29歲的黃河是一對龍鳳胎，他說，自己是獨生子女，父輩也沒有雙胞胎，只有奶奶的弟弟生了一對雙胞胎。

瞿林（右二）、李玉霞（左二）、袁興林（左一）、黃文娟（右一）2018年拿著雙胞胎女兒的照片合影。（取材自紅星新聞）

雙胞胎或多或少地有些令人發笑的故事。李玉霞回憶，雙胞胎女兒葉羽飛、葉羽翔從小在一個班就讀，小學四年級時，老師把李玉霞叫了去，原來老師對兩姊妹實在是難以辨認，不得已，兩姊妹只能分班就讀。 就連李玉霞的母親也偶爾分不清。

該村的黃輝在結婚時，胞弟黃文被同村的黃文娟誤認為是黃輝。不僅認錯別人，黃文娟也會認錯自己的一對雙胞胎女兒，「有兩次明明給姊姊餵了飯，該給妹妹餵了，但一轉眼就分不清，又給吃了的姊姊再餵一次。結果，姊姊脹得哭，妹妹餓得哭」。

黃河的龍鳳胎。（取材自紅星新聞）

說起生雙胞胎的祕訣，多位雙胞胎的父母均表示，沒有特別原因，可能與當地水土等環境有關係。眉山市仁壽縣婦幼保健院醫生謝東序表示，雙胞胎最主要因素是家族基因遺傳和輔助生殖，但不排除環境因素影響。