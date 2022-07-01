00後蹲城市捨北上深 9成想換城市 首選長沙

「2022熱門宜居城市TOP20」出爐，長沙名列TOP1。（取材自長沙晚報）

中國社交平台小紅書 發布的報告指出，中國年輕人心中的宜居城市，北京 、上海、深圳等一線城市，已跌出嚮往宜居城市前20名，近9成「00後」想要換個城市生活。

根據小紅書發布的「蹲個城市：年輕人選擇城市新需求洞察報告」（「蹲城市」為網路潮語，意為物色定居城市），在20個被推薦討論的「宜居城市」中，北京、上海、深圳等超一線城市沒有上榜；廣州則排在第17名。熱度城市前10名城市分別為，長沙、昆明、成都、珠海、南寧、大連、無錫、重慶、貴陽、青島。

據中國新聞週刊報導，中國年輕人正在重塑自己嚮往的理想之城，以往有拚勁想闖江湖，去北京、上海、廣州、深圳；想安逸則回歸家鄉，這種想法已不能套在年輕人身上。

報告顯示，超過8成受訪者有想換城市生活的想法。現今關注度最高的「00後」，近9成想過換個城市生活，當中又有35.7%的人「經常在想，會主動尋找備選城市」。

這份報告指出，一個城市能否吸引年輕人，不再局限於工作機會和商業發展程度，生活性價比成為最核心因素。

小紅書用戶「大風今天發財了嗎」表示，「如果要保持現在的生活水準，我選擇上海的話要達到3.2萬元月薪；但我不願為那3.2萬元工作強度買單」，這名用戶畢業後決定在東莞定居。

新一代中國年輕人追求、在意生活質感。另一名小紅書用戶「阿biu與二佳」，從去年開始走訪中國116個地方，最後選擇青島落腳，因為青島是具有生活質感的城市。

中國社會科學院社會學研究所副研究員龔順指出，上述整體趨勢反映年輕人價值觀的改變，這是後物質主義的體現，滿足了物質需求後，人們勢必會追求更高層次的精神需求。

中國新聞週刊報導指出，「00後」出生在經濟高度成長與網路興盛的時代，「他們要生存，但更要生活」，以往以「北上廣深」為首的階梯型城市體系被打散，城市被建構成一個平行體系。「選擇一線大都市不一定是想要加入內卷，選擇安逸的小城市也不一定就意味著躺平」，中國新一代年輕人掌握生活有自身標準。