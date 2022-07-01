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旅遊訂單升130% 「報復式」出遊來了 三亞有景區人流增10倍

中國新聞組／北京1日電
中國多地出現「報復性出遊」人潮。圖為遊客們在浙江朱家尖南沙景區的沙灘上遊玩。(新華社)
中國多地出現「報復性出遊」人潮。圖為遊客們在浙江朱家尖南沙景區的沙灘上遊玩。(新華社)

中國近期一系列在防疫政策上的調整，正帶動旅遊業走出「至暗時刻」。據報導，近一周全國酒店預訂量已超過2019年同期，6月下旬國內整體旅遊訂單對比4月提升近130%。隨著全國大中小學放假在即，積蓄已久的旅遊消費熱情，有望在暑期旺季加速釋放，「報復式出遊」正在爆發，如何平衡旅遊復甦與疫情防控，也正面臨新的考驗。

每日經濟新聞報導，近期的防疫政策調整從上月底的跨省團隊遊「熔斷」機制限縮範圍開始，接著6月28日發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」大大縮短入境隔離時間，再到6月29日的通信行程卡取消「星號」標記，被疫情封控悶壞的民眾一場集體的「報復式出遊」即將到來。

據去哪兒平台數據，近一周全國酒店預訂量已超過2019年同期。其中，長沙預訂量較2019年同期增幅達58%，三亞酒店預訂量則已基本恢復至2019年同期水平。

第一財經報導，今年4月份，受三亞當地疫情影響，部分酒店陷入困境甚至停工休假，但進入6月大部分酒店入住率明顯提升，已有高級酒店掛出「今日滿房」。海南某旅行社一名負責人說，6月來三亞遊客明顯增多，她所接觸的三亞多家酒店入住率高達100%，價格也翻了50%左右。截至目前，三亞機場吞吐量也已恢復到60%。

據報導，三亞5A景區亞龍灣熱帶天堂森林公園受疫情影響，今年前5個月，景區平均每天人流量只有三四百人，但是進入6月份人流量不斷增多，這幾天人流量最大的時候，一天能有2500多人，提升10倍；三亞文旅集團旗下幾個景區的接待量同比也恢復到7成左右。

行程卡摘星消息發布後，馬蜂窩平台內甘肅、新疆、雲南、貴州等長線旅遊目的地搜索量上漲明顯，瞬時訪問量熱度漲幅最高的目的地前六分別為：成都、烏魯木齊、西雙版納、重慶、三亞。

不過，受疫情影響，京滬等旅遊重鎮「元氣」可能要到暑期中旬左右才能恢復。每日經濟新聞報導，近日多地已放鬆對上海的防控政策，上海跨省遊熱度隨即走高。北京、上海各大主題樂園、旅遊景區也逐步開放。業內人士分析認為，若北京、上海等中高風險地區能在7 月中旬前後實現清零，預計全國旅遊市場將在暑期後半段迎來強勁復甦。今年暑期出遊人次有望恢復至2019年同期70%以上。

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