我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

「玲娜貝兒」復工 上海迪士尼衝熱搜

記者廖士鋒／綜合報導
上海迪士尼6月30日恢復運營。（取材自錢江晚報）
上海迪士尼6月30日恢復運營。（取材自錢江晚報）

閉園近百天後，6月30日上海迪士尼樂園正式恢復運營，媒體指出，在旅遊平台上，上海迪士尼樂園搜索量、預訂量均升至全中國主題樂園排名第一。

據第一財經報導，對於封閉三個月後的開園，有遊客早上7時就到樂園門口排隊，而目前上海迪士尼採取限流管理，30日入園的遊客大部分都是上海本地遊客，不少都是持有年卡的用戶。此前上海迪士尼在3月20日宣布自21日起封閉，直到6月30日才重新開放。

上海迪士尼樂園還特別進行直播，讓不能來現場的朋友也可以在線上見證這一刻。「玲娜貝兒」的詞條也很快登上熱搜總榜第一。

需要注意的是，恢復運營後，遊客進入上海迪士尼度假區時，必須接受體溫檢測，持綠色「隨申碼」以及72小時內（從採樣時間起算）核酸檢測陰性證明。進入上海迪士尼樂園酒店或辦理入住時必須出示綠色「通信大數據行程卡（行程卡）」，並填寫「旅行信息登記表」等。

此外，在「去哪兒」旅遊平台上，上海迪士尼30日的搜索量、預訂量均排在全中國第一。目前去哪兒平台上所售出的門票超過五成為7月1日和7月2日的周末門票。

報導還提到，業界認為，迪士尼樂園的恢復營業也標誌著上海旅遊業將進一步復甦。上海市文化旅遊局29日已宣布從7月1日起，在上海市範圍內逐步開放博物館和美術館，以及室內外所有A級旅遊景區。

報導引述「攜程」數據顯示，6月30日上海景區搜索熱度較前一日增長近兩倍；博物館、展覽館等景區熱度上漲超過300%，上海本地景區門票預訂量已恢復至今年2月同期的七成。

6月30日，遊客在上海迪士尼樂園裡合影留念。（新華社）
6月30日，遊客在上海迪士尼樂園裡合影留念。（新華社）

迪士尼 主題樂園 檢測

上一則

「開放麒麟」 中發布首個桌面操作系統

下一則

阻中國擴張 環太平洋軍事演習應對大國衝突

延伸閱讀

南加四眾議員赴白宮 見證籌建亞太博物館

南加四眾議員赴白宮 見證籌建亞太博物館
上海6月30日起入境檢疫由14+7改為7+3

上海6月30日起入境檢疫由14+7改為7+3
上海開放內用首日 餐廳現人潮不及疫情前

上海開放內用首日 餐廳現人潮不及疫情前
抗疫惹怨 李強連任上海市委書記 能順利躋身接班梯隊？

抗疫惹怨 李強連任上海市委書記 能順利躋身接班梯隊？

熱門新聞

山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58
鋼琴家郎朗。(中新社)

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

2022-06-28 22:50
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手