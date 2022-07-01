「玲娜貝兒」復工 上海迪士尼衝熱搜

上海迪士尼6月30日恢復運營。（取材自錢江晚報）

閉園近百天後，6月30日上海迪士尼 樂園正式恢復運營，媒體指出，在旅遊平台上，上海迪士尼樂園搜索量、預訂量均升至全中國主題樂園 排名第一。

據第一財經報導，對於封閉三個月後的開園，有遊客早上7時就到樂園門口排隊，而目前上海迪士尼採取限流管理，30日入園的遊客大部分都是上海本地遊客，不少都是持有年卡的用戶。此前上海迪士尼在3月20日宣布自21日起封閉，直到6月30日才重新開放。

上海迪士尼樂園還特別進行直播，讓不能來現場的朋友也可以在線上見證這一刻。「玲娜貝兒」的詞條也很快登上熱搜總榜第一。

需要注意的是，恢復運營後，遊客進入上海迪士尼度假區時，必須接受體溫檢測 ，持綠色「隨申碼」以及72小時內（從採樣時間起算）核酸檢測陰性證明。進入上海迪士尼樂園酒店或辦理入住時必須出示綠色「通信大數據行程卡（行程卡）」，並填寫「旅行信息登記表」等。

此外，在「去哪兒」旅遊平台上，上海迪士尼30日的搜索量、預訂量均排在全中國第一。目前去哪兒平台上所售出的門票超過五成為7月1日和7月2日的周末門票。

報導還提到，業界認為，迪士尼樂園的恢復營業也標誌著上海旅遊業將進一步復甦。上海市文化旅遊局29日已宣布從7月1日起，在上海市範圍內逐步開放博物館和美術館，以及室內外所有A級旅遊景區。

報導引述「攜程」數據顯示，6月30日上海景區搜索熱度較前一日增長近兩倍；博物館、展覽館等景區熱度上漲超過300%，上海本地景區門票預訂量已恢復至今年2月同期的七成。