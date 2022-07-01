「開放麒麟」 中發布首個桌面操作系統

中國發布首個桌面操作系統開發者平台「開放麒麟」。（取材自央視新聞）

中國首個桌面操作系統開發者平台「開放麒麟」（openKylin）近日發布，該平台由國家工業信息安全發展研究中心、麒麟軟件等單位聯合成立，將打造具有自主創新技術的開源桌面操作系統。

央視新聞昨報導 ，「開放麒麟」發布會於6月24日在線上成功舉行，開放麒麟開源社區也於當天發布。報導稱，操作系統被稱作是電腦的靈魂。近年來，中國的國產操作系統逐漸普及，但在一些核心技術上尚待突破，「開放麒麟」開發者平台將通過開放操作系統源代碼的方式，讓更多的開發者共同參與國產開源操作系統的開發。

中國的桌面操作系統起步較晚，大部分電腦用戶使用的都是國外進口的操作系統，國家的信息安全存在一定的隱患。「開放麒麟」的出現，將進一步推動國產操作系統的創新發展。經濟參考網引述中國電子副總經理陳錫明表示，未來「開放麒麟」將聯合生態廠商協同創新，積極貢獻全球開源項目，吸引全球開發者加入。通過在多方面不斷努力，最終建成具有國際影響力的頂級開源社區。

另據每日經濟新聞報導，就市場格局而言，桌面操作系統方面，Windows、macOS處於絕對主導地位，雖然近五年在中國市占率逐步下滑，不過仍占據超過90%市場份額，而國產操作系統在Linux分類，占比不足5%，市占率有待提升。

現階段，中國市場上的國產操作系統達10種以上，其中主流的包括UOS（統信軟件）、麒麟OS、普華軟件、中興新支點、凝思、中科方德、華為 歐拉OpenEuler等，但它們大多是以Linux為基礎的二次開發。