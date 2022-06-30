中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

日前在中國金融圈十分出名的「私募魔女」、半夏投資 創始人李蓓在網路公開徵友，讓她再次躍入公眾視野。她發文指出，希望對象能夠「受過比較好的教育 （中國985大學以上或海外同等）、年齡20到50歲，身高178cm以上，顏值在人群中前20%，身材勻稱，身體健康，自信自愛氣質陽光。」條件曝光後，掀起網上熱議。

香港01報導，因李蓓在中國金融圈的名氣，她的徵友文迅速引發廣大關注。有網友留言稱，「我24歲但不想努力了，願意一輩子當妳的舔狗（指諂媚順從的人）」。但還是遭到李蓓拒絕，她稱，「追富婆也是需要努力的，努力讀書，努力健身，努力學習各種技能」。

李蓓的徵友文寫道：「年齡20-50，身高178cm以上，顏值在人群中前20%。身材勻稱，身體健康，自信自愛氣質陽光。而北大本科（學士）、碩士畢業的李蓓，也要求另一半教育程度需是985大學（中國重點大學）以上或海外同等。

文中提到她的偏好：「你是一個理性客觀平和的人，不憤青不情緒化。你有一定的智慧，有遠見或洞見，不隨波逐流。你有自己熱愛的事業，專業或愛好，並能夠持續自我驅動，為之持續努力，因此，你的眼睛裡應該有光。」並強調，每一句話都很重要，都需要滿足。

李蓓也提到，希望兩個人的關係是平和溫暖的。她說：「各自堅持自己的事業或專業，瞭解對方的偏好和需求，默默給一些對方真正需要的陪伴、安慰、照顧和支持。不以自我為中心，不過多要求對方。不宣洩情緒，不炫耀式戀愛，不要搞得動靜很大。」

針對有網友在文章下面稱「阿姨，我不想努力了。」李蓓也回應稱，「如果你是一個男生，不想努力了，認為李蓓是可選的富婆之一，我建議你考慮自己努力，要嘛另投他門，不要來打攪我。」

據報導，李蓓的文章一發出，迅速引發廣大討論，有網友躍躍欲試，有網友稱她真性情，追求自己想要的；不過也有網友提到李蓓39歲，有過一段婚姻已有兩個女兒，徵友門檻太高亦引發批評。李蓓也稱認真思考之後，決定以後不再公開發文章了，也不再接受公開採訪，「我不想娛樂大眾，不想當金融圈閒話八卦的主角。」

報導引述陸媒指，李蓓1983年生，2005年畢業於北京 大學元培學院，獲金融學學士學位；2007年，畢業於北京大學光華管理學院，獲金融碩士學位；2007年到2011年就職於交銀施羅德基金管理有限公司，先後任研究員，專戶投資經理；2011年管理泓湖重域宏觀對沖基金，投資總監，負責宏觀和大宗商品研究；2015年自立門戶，成立半夏投資。

據報導，其中泓湖投資基金是由李蓓與前夫梁文濤2011年共同成立的。兩人是中國最早進入宏觀對沖投資領域的基金經理，2010年兩人結婚，2017年4月離婚，該年10月，李蓓發了一份公開信，信中稱他們之間沒有第三者，沒有婚外情，沒有財產利益糾紛，至始至終沒有吵鬧，也沒有狗血劇情。兩人離婚只是因為價值取向不同。

報導還說，2016年4月，基金市場震盪回撤，虧損很多，梁認為李蓓研究和策略建議不符合當時市場，加上基金業績不好，認為李蓓是罪魁禍首，罵她害人精，並留言「真後悔認識你」。