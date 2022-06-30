洩洪未通知？ 江西古鎮瞬間汪洋 商戶災損慘重

短短數小時內，洪水越過信江堤岸，湧進江西省上饒市的沙溪古鎮，古鎮一片汪洋。（視頻截圖）

短短數小時內，洪水 越過信江堤岸，湧進江西省上饒市的沙溪古鎮，古鎮一片汪洋。水位快速上漲，部分群眾和商戶來不及將財物轉移到高處。有商戶在洪災 中損失慘重，還險些觸電。當地多名商戶和其他群眾認為，此次洪災不僅與暴雨 有關，還受到上游水庫洩洪的影響，他們事先未收到預警。目前，上饒市政府相關部門已對此展開調查。

極目新聞報導，沙溪古鎮的洪水退去，商戶王女士仍焦頭爛額。她的服裝廠在此次洪災遭受了慘重損失，需數日才能恢復正常生產。

王女士稱，6月17日起，當地開始下起暴雨，信江水位逐漸上漲。6月20日中午，江里的水位距岸邊路面還有約1米。當日下午5時40分許，洪水蔓延到王女士所住小區，積水深及膝蓋，她和丈夫只好步行前往廠裡搶救。當晚7時48分，積水漫入王女士的廠區至其膝蓋處。王女士轉移兩台電腦時，由於電路板被水泡著，她因此觸電，所幸及時脫險。沒多久廠區的水位快速上漲到1米多高，她只能眼睜睜地看著自己的布料和衣服被水浸泡。

「衣服和布料加在一起價值大概有120多萬元（人民幣，下同，約17.9萬美元），這是我們夫妻倆多年打拚的全部心血，只能從頭再來了，太心痛了。」王女士表示，當日她沒有接到任何預警信息。當晚9時許，才在微信朋友圈看到七一水庫洩洪的通知。王女士不解，為什麼水庫洩洪不提前通知。

來源：鎖聞記

據報導，沙溪古鎮商戶李先生在鎮上開了一家凍品店。他存放在一樓的大量凍品貨物來不及轉移到二樓，大部分都被水泡壞。「所有被泡的凍品都沒用了，只能丟掉，價值四、五十萬元。」李先生說，整個古鎮都受災了，很多商戶損失慘重。李先生認為，此次發生洪水不全是因為暴雨的原因，上游的七一水庫洩洪，但他們事先並沒有接到通知。

短短數小時內，洪水越過信江堤岸，湧進江西省上饒市的沙溪古鎮，古鎮一片汪洋。（視頻截圖）

上饒市信州區沙溪鎮政府一名工作人員說，此次洪災主要是因為上游的水庫洩洪引起的，水庫洩洪的通告可能發給了市一級部門，通知一級級傳達下來時，水已經漲上來了，當地已經來不及撤離。

報導指出，上饒市應急管理局防汛科工作人員表示，他們已經關注到群眾反映的情況，當地政府正在調查此事。上饒市委宣傳部一名工作人員表示，當時當地的降雨量非常大，水庫洩洪的時候也事先進行了通知，水庫洩洪不是沙溪鎮洪災的主要原因，主要原因是暴雨。對於群眾稱未收到水庫洩洪的預警，她稱自己當天就收到了預警。

玉山縣七一水庫管理局工作人員稱，6月20日中午12時，水庫在接到上級調度令後，放水前已經事先向防汛抗旱指揮部及沿線政府部門進行了多次通知。他不清楚為何群眾在當日傍晚6時許才接到通知。他們已經接到政府對此事展開調查的通知。