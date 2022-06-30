全紅嬋跳板奪冠 跳水夢之隊世錦賽百金

全紅嬋首次在國際大賽中角逐跳板，圖為全紅嬋在比賽中。（取材自中新網／視覺中國）

2022年游泳 世錦賽跳水項目在匈牙利布達佩斯進行中，混合全能決賽，同為15歲的全紅嬋、白鈺鳴搭檔獲得冠軍。這是兩人的第一枚世錦賽金牌，也是屬於中國跳水隊的第100枚世錦賽金牌。

對於兩位選手而言，這場比賽意義特殊：這是全紅嬋首次在國際大賽中角逐跳板，也是白鈺鳴的世錦賽首秀。

中新網報導，跳水混合全能在2015年被納入到游泳世錦賽比賽中。林珊/楊健曾於2019年奪冠，那是中國隊過往三屆世錦賽中獲得的唯一一枚該項目金牌。按照規則，混合全能比賽分六輪進行，搭檔出戰的兩名選手不僅要在各自的三跳中涵蓋跳台與跳板，全隊還需完成向前、向後、反身、向內、轉體、臂立等全部六個組別的動作。

中國隊原計畫由張家齊出戰混合全能，最終由全紅嬋與白鈺鳴搭檔。全紅嬋和白鈺鳴都以跳台為主，兩人年紀相仿，也均是第一次征戰世錦賽。在此前結束的女子10米跳台決賽中，奧運 冠軍全紅嬋已經上演世錦賽首秀並拿到一枚銀牌。

白鈺鳴來自陝西榆林，去年陝西全運會上他開始嶄露頭角，在青年組和成年組比賽中拿到兩金兩銅共四枚獎牌。特別是在高手如林的成年組男子10米跳台比賽中，當時年僅14歲的白鈺鳴獲得第七名。

比賽中，全紅嬋個人的第一跳和第三跳為跳板。第一輪跳板首秀，全紅嬋選擇了難度係數2.7的動作405C，有效分為兩個8.0和一個7.5，最終得到63.45分。個人第二跳，全紅嬋祭出了拿手的臂立動作，完美一跳後得到88.00的高分。

白鈺鳴第一跳稍有瑕疵，但他及時調整，以高質量完成第二跳。兩人的最後一跳，跳板上的全紅嬋與跳台上的白鈺鳴均順利完成各自動作，中國隊以總分382.00分完賽，獲得冠軍。這是中國跳水隊的第一百枚世錦賽金牌。

來源：封面新闻