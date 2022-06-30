甘肅博物館文創「馬踏飛燕」醜萌偶賣到缺貨

甘肅 省博物館 官方推出的「馬踏飛燕」絨毛布偶，由於造型十分魔性，被網友嘲笑「醜萌」，沒想到在6月14日上架至今，就賣出超過1萬件，甘肅博物館旗艦店發布公告表示，現貨目前已經賣斷，大概預售要等25天左右，工廠「正瘋狂踩縫紉機中」。

「馬踏飛燕」布偶醜萌出名月銷破萬。（取材自上游新聞）

「馬踏飛燕」布偶醜萌出名，月銷破萬。（取材自蘭州新聞網）

上游新聞報導，甘肅博物館鎮館之寶銅奔馬，又名「馬踏飛燕」，是武威雷台漢墓出土的國寶級文物。

布偶有兩款，分別是「一馬當先銅奔馬」站姿款，和「馬到成功銅奔馬」奔跑款，整體造型選用了十分顯眼的綠色，咧著大嘴笑的馬兒，踩在呆萌龍雀背上組成。

甘肅省博物館館藏經典文物銅奔馬。（取材自蘭州新聞網）

甘肅博物館鎮館之寶「馬踏飛燕」原型。（取材自齊魯晚報）

這種搞笑又解壓的文創商品推出後，瞬間引起了網友的關注，不少人在網路上進行二次創作：「別的博物館都是把文物整活，而甘肅博物館讓文物整活」、「綠馬（綠碼）踏飛燕（肺炎）」、「大早上的笑出了眼淚，這馬看著不是那麼聰明的樣子」。

工作人員表示，設計初衷是為了讓國寶變得更潮更有趣，沒想到這麼火，正在補貨，爭取實現人手一馬，官方也提醒，目前出現不少假冒綠馬，大家購買的時候也注意分辨。

這不是甘肅省博物館第一次因為文創產品上熱搜，就在今年1月推出銅奔馬文創商品「綠馬頭套」，不僅成功創造話題，還編排一組 「神馬舞」，受到年輕人喜愛，同時還推出「綠馬出行」銅奔馬文創口罩 ，以「綠馬保駕，健康出行」的口號，引起關注。 甘肅博物館旗艦店發布公告表示，現貨目前已經賣斷，大概預售要等25天左右，工廠正瘋狂踩縫紉機中。（取材自甘肅博物館）

來源：封面新闻