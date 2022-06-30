經濟學人刪掉「豬比中國人會吃」 被懟「人寫不出這話」

英國「經濟學人」的一篇文章稱豬吃的食物比中國人還多。（經濟學人截圖）

近日，英國 「經濟學人」雜誌刊發了一篇「豬和中國人吃糧食」的對比，稱豬在2019年吃掉了4.31億噸的糧食，比中國人吃的多了45%。結果引發中國網友極端不滿。在一片批評聲中，英國雜誌「經濟學人」6月29日對引發眾怒的文章內容做出修改，並刪除了相關推文。

英國「經濟學人」於北京 時間6月28日早上7時36分的這篇文章本身想表達的意思是，全世界更多的糧食是被牲畜而不是人類吃掉了，但這家英國媒體拿豬和中國人進行對比的做法，卻引起了大量中國網民的不滿，認為這是一種種族主義 的體現。

環球時報報導，包括「中國日報」歐洲分社的社長陳衛華就大罵「經濟學人」雜誌是「一群豬」開辦的，「一群種族主義的豬」。

「人寫不出來這種話」，對於「經濟學人」的騷操作，CGTN主持人劉欣的評價一針見血。

觀察者網報導，在一片負評中，該文章已於6月29日修改，引發眾怒的表述已被刪除。「經濟學人」在文章末尾做出「澄清」（Clarification）：「這篇文章的早期版本將豬的糧食消費量與中國人的糧食消費量進行了比較。我們選擇中國僅僅是因為中國是世界上小麥和大米的主要消費國。」

「經濟學人」於6月30日重新發佈了一篇推文，重新摘取了文章中另一句原文：「2019年人類僅吃掉了全球玉米產量的13%」。