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安徽泗縣單日僅增23例確診 全員足不出戶

中國新聞組／北京30日電
泗縣已自6月27日零時起，展開三天，「一日一檢」。（取材自合肥廣播電視台）
泗縣已自6月27日零時起，展開三天，「一日一檢」。（取材自合肥廣播電視台）

中國疫情清零難，安徽省泗縣單日僅新增23例確診即再度採取嚴苛封控，宣布29日起全縣「不漏一戶、不漏一人」，對所有人員實施核酸篩查，且封控期間所有人員足不出戶。

綜合新京報、澎湃新聞、極目新聞及健康時報等媒體報導，26日、27日、28日，安徽省3天累計出現新冠肺炎無症狀感染者24例，打破連續25天無新增的紀錄。新增的感染者分布於合肥市、淮北市、宿州市三地。

28日，安徽宿州市泗縣單日新增確診者23例，自26日以來已累計新增31例，已關聯江蘇南京。

泗縣疫情防控應急指揮部29日發布措施，規定即時起全縣所有住宅小區、村（社區）實施封控管理。理由則是「遏制疫情擴散蔓延勢頭，保障人民群眾生命安全和身體健康，是黨和政府義不容辭的責任，也是全社會和每一位公民的共同責任」。

這項措施強調按照「不漏一戶、不漏一人」的原則，對所有人員實施核酸篩查。封控管理期間，「所有人員足不出戶」。分批完成核酸採樣後必須即刻返回住所，不得在外逗留。

另要求所有一線人員含機關事業單位承擔防疫任務人員禁止返家，吃住在單位，防止傳染。

對無正當理由拒不配合落實上述告知等防疫措施、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將依法追究當事人相應的法律責任。

極目新聞報導，蹊蹺的是，28日，浙江江山、常山兩地的疾控、宣傳部門分別發布了對泗縣疫情的預警提示。經對比發現，江山、常山發布的泗縣疫情數據「30多例」和泗縣發布的29例陽性感染者不相符，且發布時間上提前了一天。目前，信息已刪除。常山縣委網信辦回應稱這是一個烏龍事件。

中國對抗疫情採取嚴苛封控措施，不過病毒難清零，據媒體報導，除泗縣外，近日天津及江蘇無錫也各新增九例及兩例確診者。

疫情 防疫 新冠肺炎

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